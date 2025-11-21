Verizon streicht mehr als 13.000 Stellen – größter Jobabbau der Firmengeschichte

Verizon bestätigte, dass über 80 Prozent der betroffenen Mitarbeiter das Unternehmen bereits im Dezember verlassen werden. Für Abfindungen plant der Konzern Rückstellungen von 1,6 bis 1,8 Milliarden US-Dollar, die im vierten Quartal verbucht werden sollen.

Der US-Mobilfunkriese Verizon setzt den Rotstift an – und zwar so massiv wie nie zuvor. Mehr als 13.000 Arbeitsplätze sollen wegfallen, während der Konzern unter dem neuen CEO Dan Schulman seine Strukturen verschlankt und Kosten spart. Dieser Schritt entspricht rund einem Fünftel der Lohnkosten der nicht gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten und gilt als tiefgreifende Zäsur für den drittgrößten US-Mobilfunkanbieter.

Parallel zu den Stellenstreichungen zieht sich Verizon weiter aus dem Einzelhandelsgeschäft zurück. 179 firmeneigene Stores sollen in Franchise-Filialen umgewandelt und ein weiterer Standort komplett geschlossen werden. In einer internen Mitteilung betonte Schulman, dass die aktuelle Kostenbasis die Fähigkeit bremse, stärker in das Kundenerlebnis und die Preis-Leistungs-Strategie zu investieren. Ziel sei es, komplexe Prozesse zu vereinfachen und "Reibungspunkte" zu beseitigen.

Um den Betroffenen den Übergang zu erleichtern, legt Verizon einen Fonds in Höhe von 20 Millionen US-Dollar auf. Dieser soll Weiterbildungen und die Jobsuche im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz unterstützen. Gleichzeitig stellte der Konzern klar, dass die Stellenstreichungen nicht durch den Einsatz von KI ausgelöst wurden.

Die Branche steht unter erheblichem Druck: Das Wachstum neuer Mobilfunkkunden stockt, während Wettbewerber wie AT&T und T-Mobile mit aggressiven iPhone-Promotions und günstigen Tarifen Kunden gewinnen. Verizon hinkte zuletzt hinterher: Im dritten Quartal gewann der Konzern lediglich 44.000 neue Vertragskunden – deutlich weniger als die Konkurrenz.

Mit zuletzt knapp 100.000 Mitarbeitern in den USA, davon etwa 70.000 ohne Tarifbindung, hat Verizon in den vergangenen Jahren bereits rund 20.000 Stellen abgebaut. Gleichzeitig investierte der Konzern Milliarden in sein 5G-Netz, darunter 52 Milliarden US-Dollar für Frequenzen und mehrere große Übernahmen. Die nun angekündigte Restrukturierung soll das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs bringen.

Im vorbörslichen Handel an der New York Stock Exchange stieg der Kurs der Aktie leicht auf 40,97 US-Dollar je Anteilsschein (Stand: 10:30 Uhr MEZ).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



