Rheinmetall, Hensoldt & Renk brechen ein – "attraktiver Einstiegszeitpunkt"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich offen für Gespräche, lehnte den Entwurf jedoch ab. Auf Telegram sagte er: "Seit den ersten Tagen des Krieges vertreten wir eine ganz einfache Position: Die Ukraine braucht Frieden. Einen echten Frieden ... zu Bedingungen, die unsere Unabhängigkeit, unsere Souveränität und die Würde des ukrainischen Volkes respektieren." Beide Seiten hätten vereinbart, an den Vorschlägen weiterzuarbeiten, um ihre Umsetzbarkeit zu prüfen.

Berichte über einen möglichen von den USA unterstützten Friedensplan für die Ukraine haben den europäischen Rüstungssektor am Freitag spürbar belastet. Medien veröffentlichten einen 28-Punkte-Entwurf, der einen dauerhaften Waffenstillstand sichern soll und für Kiew heikle Zugeständnisse vorsieht. Reuters meldete, der Plan verlange die Abtretung der Donbass-Region an Moskau und die Verkleinerung des ukrainischen Militärs. Europäische Verbündete sollen nicht eingebunden worden sein.

Die Aussicht auf einen möglichen Waffenstillstand löste einen breiten Ausverkauf im Rüstungssektor aus. Ein europäischer Branchenindex fiel um 2,6 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Anfang September und steuert auf die schwächste Woche seit Mitte Oktober zu. Seit Februar 2022 hatte der Index zuvor über 200 Prozent zugelegt. Unter den Einzelwerten standen Renk, Hensoldt und Rheinmetall im Fokus: Renk verliert über 10 Prozent und damit den sechsten Tag in Folge, Hensoldt und Rheinmetall liegen jeweils über 7,5 Prozent im Minus. Auch Leonardo in Italien und Saab in Schweden gaben nach.

Analysten mahnen jedoch, die Marktreaktion nicht mit einer tatsächlichen Entspannung der Sicherheitslage zu verwechseln. Laut Charles Armitage von der Citigroup seien die Friedensaussichten gering, da zwischen den Positionen kaum Überschneidungen bestünden. Ein Waffenstillstand würde "eine Phase der gegenseitigen Beobachtung" einleiten, die Risiken aber nicht beseitigen. Russland könne "innerhalb von fünf Jahren auf einen potenziellen Konflikt mit Europa vorbereitet sein".

JPMorgan analysiert den Rücksetzer im Sektor als "attraktiven Einstiegspunkt" und hält den US-Plan weder für die Ukraine noch deren Verbündete für akzeptabel. "Sollte es den USA gelingen, diesen Plan durchzusetzen – was aus unserer Sicht unwahrscheinlich ist –, käme dies faktisch einem Sieg Russlands gleich und würde die europäischen Verteidigungsausgaben noch stärker und schneller steigen lassen als bisher geplant", schreiben die Analysten. David Perry erwartet zudem, dass der Krieg "leider bis weit in 2026 oder noch länger anhält".

Auch positive Analystenkommentare konnten den Sektor nicht stützen. Jefferies-Analystin Chloe Lemarie bezeichnete die jüngsten Verluste bei Renk als Überreaktion – zumal die Aktie bereits am Vortag nach der Präsentation der 2030-Ziele unter Druck geraten war. Berenberg-Experte George McWhirter teilte diese Einschätzung.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





