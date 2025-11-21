Nach dem Mega-Erfolg von Robinhood jetzt auf diese Aktie setzen?

Mit seinen Innovationen und seiner Reichweite hat der Retailbroker Robinhood die Spielregeln des Investierens an Aktienmärkten grundlegend verändert. Den Aktivitäten von Privatanlegerinnen und -anlegern wird heute eine viel größere Rolle bei der Gestaltung des Marktgeschehens zugeschrieben, als das noch vor einigen Jahren der Fall war.

Robinhood hat den Markt umgekrempelt – ist aber nicht allein!

Für viele Anlegerinnen und Anleger hat sich das ausgezahlt – entweder weil sie durch die Benutzung des Brokers vom Bullenmarkt der letzten Jahre profitiert haben oder weil sie Anteilseignerinnen und -eigner des Unternehmens geworden sind, dessen Aktie sich trotz der laufenden Korrektur im Vergleich zum Stand vor einem Jahr um fast 200 Prozent verteuert hat.

Kein erfolgreicher Börsengang, aber eine große Verbreitung

Robinhood ist bei Weitem nicht der einzige, vergleichsweise junge und an der Börse aufstrebende Broker. Erst vor wenigen Monaten ist Mitbewerber Webull an den Aktienmarkt gestartet. Der Konzern bietet Brokerage-Dienstleistungen vor allem in Nordamerika sowie im Asien-Pazifik-Raum an und ist in Florida beheimatet.

Mit Ausnahme einer kurzen Kursexplosion zum IPO war der Börsengang bislang kein Erfolg. Die Anteile haben in den vergangenen 6 Monaten ein Drittel an Wert verloren. Doch das könnte sich jetzt ändern, nachdem Webull am Donnerstagabend überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt hat.

Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 55,2 Prozent auf knapp 157 Millionen US-Dollar zu. Das unterstreicht nicht nur das hohe Wachstum, sondern konnte auch die Erwartungen um rund 20 Millionen US-Dollar übertreffen.

Dabei konnte sich Webull über alle Kategorien hinweg steigern: Bei der Kundenzahl (+17 Prozent), bei den Einlagen (+31 Prozent) und beim verwalteten Vermögen (+84 Prozent). Ähnlich wie Robinhood profitiert der Neo-Broker außerdem davon, einen vereinfachten Zugang zu Optionsmärkten zu bieten. Hier steigerte sich Webull gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent.

Große Überraschung beim Nettoertrag

Auch bei der Profitabilität gelangen Webull deutliche Fortschritte. Analystinnen und Analysten hatten einen bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) von 0,03 US-Dollar erwartet. Das konnte der Konzern mit 0,07 US-Dollar um mehr als das doppelte schlagen.

Insgesamt erzielte der Konzern einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 21,7 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Fehlbetrag vor einem Jahr von 33,5 Millionen US-Dollar einer Verbesserung um 55,2 Millionen US-Dollar entspricht.

Erfreulich aus Sicht der Anlegerinnen und Anleger ist auch, dass sich die für Wachstumsunternehmen oft hohen Ausgaben für Aktienvergütungen bislang in Grenzen halten. In den abgelaufenen 3 Monaten verausgabte Webull hierfür 4,4 Millionen US-Dollar.

Schwaches Gesamtmarktumfeld verhindert positive Kursreaktion

Am Markt kamen die Zahlen hervorragend an. Nachdem Webull im regulären Handel um bescheidene 0,4 Prozent zugelegt hatte, verteuerten sich die Anteile in der US-Nachbörse um rund 3 Prozent. Von diesen Aufschlägen war am frühen Freitagnachmittag aufgrund der erneut tiefroten Futures allerdings nichts mehr übrig.

Sollte es vor dem Wochenende nicht doch noch zu Kursgewinnen kommen, droht die Talfahrt der vergangenen Monate aufgrund der ausgeprägten technischen Schwäche der Aktie anzuhalten. Neue Allzeittiefs sind vom Schlusskurs am Donnerstagabend nur 3 Prozent entfernt. Solche würden neue Verkaufssignale bedeuten.

Fazit: Das könnte langfristig etwas werden!

Aus einer fundamentalen Perspektive ist die Aktie, wie das hohe Unternehmenswachstum belegt, allerdings nicht uninteressant. Webull bedient mit Südostasien noch unterversorgte Märkte, bietet aber mit rund 26 Millionen registrierten Usern, etwa 5 Millionen davon mit Einlagen, bereits eine breite Nutzerbasis, die sich rasch skalieren lässt.

Die Bewertung ist mit einem für das laufende Geschäftsjahr erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 78,6 ambitioniert. Diese relativiert sich aber vor dem Hintergrund des hohen Gewinnwachstums. Schon für 2027 wird ein KGV von "nur" noch 31,7 eingepreist – bei Robinhood ist es das 42,3-Fache der erwarteten Gewinne. Die Webull-Aktie bietet mittelfristig also Bewertungsvorteile. Wer vor dem gruseligen Chart nicht zurückschreckt, beginnt jetzt, eine kleine Risikoposition aufzubauen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion