    ANALYSE-FLASH

    Barclays senkt Ziel für CTS Eventim auf 110 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays senkt Kursziel für CTS Eventim auf 110 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Overweight", Live Entertainment stabil.
    • Tickethandel übertrifft Erwartungen, Aktien attraktiv bewertet.
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim nach Quartalszahlen von 114 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Bereich Live Entertainment sei zurück in der Spur, schrieb Bernd Klanten am Freitag. Margenseitig habe das Unternehmen auch im Tickethandel die Erwartungen übertroffen - eine willkommene Beruhigung. Die Aktien seien insgesamt zu hart abgestraft worden für "kurzfristigen Lärm" und seien attraktiv bewertet./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 02:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 02:44 / GMT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    CTS Eventim

    +5,18 %
    +2,92 %
    +5,22 %
    -12,02 %
    -7,03 %
    +51,88 %
    +62,00 %
    +126,53 %
    +1.242,86 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 82,00 auf Tradegate (21. November 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,91 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 99,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +20,36 %/+41,03 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 110 Euro


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
