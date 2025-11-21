ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für CTS Eventim auf 110 Euro - 'Overweight'
- Barclays senkt Kursziel für CTS Eventim auf 110 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Overweight", Live Entertainment stabil.
- Tickethandel übertrifft Erwartungen, Aktien attraktiv bewertet.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim nach Quartalszahlen von 114 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Bereich Live Entertainment sei zurück in der Spur, schrieb Bernd Klanten am Freitag. Margenseitig habe das Unternehmen auch im Tickethandel die Erwartungen übertroffen - eine willkommene Beruhigung. Die Aktien seien insgesamt zu hart abgestraft worden für "kurzfristigen Lärm" und seien attraktiv bewertet./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 02:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 02:44 / GMT
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 110 Euro
