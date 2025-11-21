Barclays senkt Ziel für CTS Eventim auf 110 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 82,00 auf Tradegate (21. November 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,22 %.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,91 Mrd..

CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 99,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +20,36 %/+41,03 % bedeutet.