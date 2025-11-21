Die Bayerische plant die Übernahme von Zahnzusatzversicherungsbestand und Serviceeinheit der astra Versicherung AG (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Consolidated Airlines Group AktievorwärtsNachrichten zu International Consolidated Airlines Group
    München (ots) - Die Bayerische Allgemeine Versicherung AG (BA), Komposittochter
    der Versicherungsgruppe die Bayerische, plant - vorbehaltlich der Genehmigung
    bzw. Freigabe der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und
    des Bundeskartellamts - die Übernahme des Zahnzusatzversicherungsbestands sowie
    der dafür zuständigen Service GmbH der astra Versicherung AG. Damit stärkt die
    BA ihre Position im Markt für Krankenzusatzversicherungen und setzt ihren
    Wachstumskurs konsequent fort.

    "Die astra hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Wachstumsreise
    hingelegt. Dieser Bestand ist das Ergebnis vieler kluger Entscheidungen und viel
    Leidenschaft. Wir freuen uns sehr, dieses starke Fundament in unser Portfolio zu
    integrieren und weiterzuentwickeln. Unsere moderne IT, die flexible
    Bestandsintegration und die Kompetenz unserer Teams schaffen beste Bedingungen,
    um darauf aufzubauen", sagt Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzender der BA.

    Die BA verfügt über ein modernes, flexibel skalierbares Core-System, das
    speziell darauf ausgelegt ist, wachsende Bestände nahtlos aufzunehmen. Für die
    Kundinnen und Kunden bedeutet das: stabile Prozesse, kurze Reaktionszeiten und
    ein Service, der mit den Anforderungen eines dynamischen Marktes mitwächst.

    Ein zentraler Baustein der geplanten Bestandsübernahme ist das Team der astra
    Serviceeinheit für den Bereich Leistungsbearbeitung für
    Zahnzusatzversicherungen. Die Mitarbeitenden der Servicegesellschaft werden nach
    Abschluss der Transaktion vollständig übernommen und bleiben am Standort
    Mannheim. Ihr Fachwissen aus der Leistungsbearbeitung und ihre Nähe zu den
    Zahnarztpraxen sind ein großer Gewinn für das Geschäftsfeld Mensch der
    Bayerischen.

    astra Versicherung AG fokussiert ihr Kerngeschäft

    Für die astra Versicherung AG ist die Abgabe des Bestands Teil einer klaren
    strategischen Fokussierung. Nach starkem Wachstum im Zahnzusatzsegment
    konzentriert sich das Unternehmen künftig wieder auf seine ursprüngliche Rolle
    als reiner Sachversicherer.

    "Wir haben einen profitablen Bestand aufgebaut und wollen ihn nun bewusst an
    einen Partner geben, der in der Krankenzusatzversicherung ebenfalls stark
    aufgestellt ist. Die Bayerische bietet unseren Versicherten ein stabiles Umfeld
    und unseren Mitarbeitenden eine spannende Perspektive. Dies war wichtig und
    letztlich auch entscheidend für uns, um diesen Weg zu gehen", sagt Philipp
    Langendörfer, Vorstandsvorsitzender der astra Versicherung AG.

    Weiterer Ablauf

    Bis zur finalen Genehmigung durch die BaFin und der Freigabe des
    Bundeskartellamts bleibt die Verwaltung des Bestands bei der astra. Erst nach
    Abschluss des Genehmigungsverfahrens erfolgt die gesetzlich vorgeschriebene
    Information der Kundinnen und Kunden.

    Über die Bayerische

    Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den
    Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.
    (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der
    Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV
    Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 978
    Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden
    zudem Kapitalanlagen von über 4,1 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000
    persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen
    bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen
    Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut")
    bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem
    Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine
    AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls
    mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die
    Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.

    Über astra Versicherung AG

    Die astra Versicherung wurde 2016 gegründet und ist ein Tochterunternehmen der
    astradirect Schließfächer GmbH mit Sitz in Mannheim. Die astra Versicherung ist
    spezialisiert auf die Absicherung von Risiken in der Sachversicherung und
    betreut aktuell knapp eine Million Kunden.

