    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 160 auf 155 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Aktuelle Transaktionsdaten deuteten auf ein schwächeres viertes Quartal hin als erhofft, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 15,60EUR auf Tradegate (21. November 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Adam Cochrane
    Analysiertes Unternehmen: H&M
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 155
    Kursziel alt: 160
    Währung: SEK
    Zeitrahmen: 12m



