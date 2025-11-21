ABO Energy Aktie mit kräftigem Kurssturz -21,50 % - 21.11.2025

Die ABO Energy Aktie ist bisher um -21,50 % auf 12,600€ gefallen. Das sind -3,450 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der ABO Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,31 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -21,50 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

ABO Energy ist ein wachsender Akteur im Bereich erneuerbare Energien, spezialisiert auf Windkraft, Solarenergie und Biomasse. Hauptkonkurrenten sind Vestas und Siemens Gamesa. Das Unternehmen punktet mit innovativer Projektentwicklung und starker regionaler Präsenz.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei ABO Energy, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -64,88 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ABO Energy Aktie damit um -61,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -62,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei ABO Energy auf -63,94 %.

ABO Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -61,79 % 1 Monat -62,01 % 3 Monate -64,88 % 1 Jahr -61,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ABO Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kritische finanzielle Lage von ABO Energy, die durch Bilanzierungsprobleme und potenzielle Insolvenzgefahr geprägt ist. Investoren äußern Bedenken über die Nachhaltigkeit der Gewinne, die möglicherweise durch Bilanzierungstricks erzielt wurden, und die Gefahr von Liquiditätsproblemen aufgrund von Kreditauflagen. Es wird spekuliert, dass das Unternehmen möglicherweise einen Investor sucht, was jedoch auch die Aktionäre gefährden könnte. Die Bewertung der Projekte in der Pipeline wird als möglicherweise unrealistisch angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ABO Energy eingestellt.

Informationen zur ABO Energy Aktie

Es gibt 9 Mio. ABO Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 108,34 Mio. € wert.

ABO Energy Aktie jetzt kaufen?

