    Paramount zeigt ab Saison 2027/28 auch Finale der Champions League

    Für Sie zusammengefasst
    • Paramount zeigt ab 2027/28 Champions League großteils.
    • Finale nur im Free-TV bei deutschem Team im Spiel.
    • Amazon und Paramount+ teilen Spiele, mehr Partien 2027.
    Paramount zeigt ab Saison 2027/28 auch Finale der Champions League
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Streaminganbieter Paramount zeigt ab der Saison 2027/28 den Großteil der Champions League. Zu den Rechten, die das Unternehmen erworben hat, gehört nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch das Finale. Das Endspiel muss nur dann im Free-TV laufen, wenn ein deutsches Team beteiligt ist.

    Die UC3 hat als Gemeinschaftsunternehmen von UEFA und European Football Clubs (EFC) die Medienrechte für die Spielzeiten 2027/28 bis 2030/31 an die US-Sender Paramount+ und Amazon verkauft. Eine offizielle Bestätigung gibt es derzeit nur von Amazon Prime Video.

    Das Topspiel am Dienstag wird ab der Saison 2027/28 bei Paramount+ gezeigt, mittwochs zeigt Amazon die Spitzenpartie und hat dann 19 statt derzeit 17 Partien pro Saison im Angebot. Alle restlichen Spiele am Dienstag und Mittwoch hat ebenfalls Paramount+ gekauft.

    Nur noch bis Ende der kommenden Saison bleibt es in Deutschland bei der derzeitigen Verteilung. Amazon zeigt bei Prime Video das Topspiel am Dienstag. Alle anderen Begegnungen laufen beim ebenfalls kostenpflichtigen Internet-Sender DAZN, und nur das Finale können die Fans beim ZDF kostenfrei sehen./mrs/DP/mis

     

