Unterbewertete Werkzeug-Value-Perle: Hier steckt 42% Kurspotenzial drin

    Der Werkzeughersteller Einhell hat sich laut Analysten der Privatbank Berenberg zu einem der spannendsten Wachstumsstories im europäischen Mittelstand entwickelt.

    Einhell habe sich mit seiner Akku-Plattform Power X-Change eine "Qualität-zum-besten-Preis"-Positionierung im Do-It-Yourself-Markt erarbeitet. Über 300 Geräte lassen sich mit einem einzigen Akku betreiben – ein Konzept, das Kunden langfristig an die Marke bindet. Die Produkte seien im Schnitt 10 bis 15 Prozent günstiger als vergleichbare Geräte von Bosch oder Makita, ohne Abstriche bei der Qualität.

    2024 erzielte Einhell einen Umsatz von 1,11 Milliarden Euro und will diesen bis 2029 auf 2 Milliarden Euro steigern – ein ambitioniertes Ziel mit einem Umsatz-CAGR von 12,5 Prozent. Wachstumstreiber seien neue Märkte, zusätzliche Vertriebskanäle und die stetig wachsende Akku-Produktpalette. Besonders wichtig: Der Anteil der margenstarken Power-X-Change-Produkte soll von aktuell 50 Prozent auf über 70 Prozent steigen.

    Finanziell präsentiert sich der Konzern robust: praktisch schuldenfrei, hohe Eigenkapitalquote, starkes Cashflow-Profil. Gleichzeitig sucht Einhell aktiv nach Einstiegsmöglichkeiten in den US-Markt, dem größten DIY-Markt der Welt.

    Für 2025 erwartet Berenberg 1,176 Milliarden Euro Umsatz, eine EBIT-Marge von 9,7 Prozent und einen weiteren Gewinnanstieg. Einhells Bewertung sei trotz der starken Marktstellung moderat und liege rund 16 Prozent unter dem Peer-Durchschnitt. Das eröffne Entdeckungspotenzial – gerade weil die Aktie nur von wenigen Analysten abgedeckt wird.

    Risiken sieht Berenberg vor allem in der starken Abhängigkeit von Lieferketten in China. Neue Kapazitäten in Ungarn und Vietnam sollen diese Schwachstelle jedoch entschärfen. Für Berenberg ist die Aktie aktuell ein wachstumsstarker, unterbewerteter Qualitätswert. Die Analysten starten ihre Bewertung mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 110 Euro – gut 42 Prozent über dem aktuellen Niveau.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



