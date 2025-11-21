Schlussbericht
Internationale Entscheiderelite der Gesundheitswirtschaft setzt auf die MEDICA 2025 und COMPAMED 2025 in Düsseldorf
Düsseldorf (ots) - "Mit zahlreichen programmatischen Änderungen und dem neuen
Leitmotiv 'Meet Health. Future. People.' haben wir die diesjährige MEDICA zum
Ausgangspunkt eines Changeprozesses gemacht, der die Transformation der
internationalen Gesundheitswirtschaft aufgreift und unseren Anspruch
unterstreicht, diesen Wandel mit zukunftsweisenden Konzepten aktiv zu gestalten.
Den Weg der Veränderung gehen wir konsequent weiter mit Neuerungen auch in
2026", fasst Marius Berlemann, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf, das
Veranstaltungsgeschehen der MEDICA 2025 und parallelen COMPAMED 2025 zusammen.
Insgesamt mehr als 5.300 Aussteller aus 70 Nationen präsentierten in den
Düsseldorfer Messehallen vom 17. bis 20. November ihr komplettes Portfolio für
die moderne ambulante und stationäre Versorgung - weltweit einzigartig inklusive
einer beeindruckenden Vielfalt an Hightech-Zulieferlösungen. Bis zum Start der
Ausstelleranmeldungen zur MEDICA 2026 und COMPAMED 2026 am 20. Januar sollen auf
Basis vieler, während der Messelaufzeit geführter Interviews die
Themenschwerpunkte trendgerecht neu strukturiert werden.
Im Hinblick auf die Messebesuche und Roundtable-Gespräche von
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken und EU-Gesundheitskommissar Oliver
Váhelyi betont Marius Berlemann die Strahlkraft der Veranstaltungen als "Place
to be" für die Entscheiderelite der Branche: "Die MEDICA und COMPAMED entwickeln
sich zu Community-Plattformen, auf der die höchste nationale sowie
internationale Ebene aus Politik, Gesundheitsversorgung, Industrie und
Wissenschaft Chancen und Herausforderungen diskutiert. In Düsseldorf wird der
Weg für erfolgreiches Healthcare-Business geebnet.".
Carmen Berger, seit 1. Oktober neue Verantwortliche der Messe Düsseldorf für die
MEDICA (https://www.medica.de) und COMPAMED (https://www.compamed.de) ergänzt:
"Die vertraulichen Roundtable-Meetings von Ministerin Nina Warken mit führenden
Branchenvertretern zum Auftakt der MEDICA sowie von EU-Kommissar Oliver Váhelyi
am zweiten Messetag haben deutlich gemacht: Es muss endlich mehr Tempo in die
Regulierungsabläufe kommen, damit wirksame Verfahren und Technologien schneller
im Versorgungsalltag ankommen". Ein Streifzug durch die Messehallen habe die
enorme Innovationskraft der Medizintechnikindustrie und Forschungseinrichtungen
eindrucksvoll gezeigt. "Angebotsseitig sind die Voraussetzungen exzellent. Die
Branche verfügt über enormes Wachstumspotenzial, das nur darauf wartet, sich zu
entfalten", so Carmen Berger.
Dass die MEDICA und COMPAMED ein Garant für qualitativ hochwertige Kontakte
sind, spiegelt sich erneut in den Zahlen: Drei Viertel der insgesamt der 78.000
Dass die MEDICA und COMPAMED ein Garant für qualitativ hochwertige Kontakte
sind, spiegelt sich erneut in den Zahlen: Drei Viertel der insgesamt der 78.000
