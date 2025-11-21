    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Internationale Entscheiderelite der Gesundheitswirtschaft setzt auf die MEDICA 2025 und COMPAMED 2025 in Düsseldorf

    Düsseldorf (ots) - "Mit zahlreichen programmatischen Änderungen und dem neuen
    Leitmotiv 'Meet Health. Future. People.' haben wir die diesjährige MEDICA zum
    Ausgangspunkt eines Changeprozesses gemacht, der die Transformation der
    internationalen Gesundheitswirtschaft aufgreift und unseren Anspruch
    unterstreicht, diesen Wandel mit zukunftsweisenden Konzepten aktiv zu gestalten.
    Den Weg der Veränderung gehen wir konsequent weiter mit Neuerungen auch in
    2026", fasst Marius Berlemann, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf, das
    Veranstaltungsgeschehen der MEDICA 2025 und parallelen COMPAMED 2025 zusammen.
    Insgesamt mehr als 5.300 Aussteller aus 70 Nationen präsentierten in den
    Düsseldorfer Messehallen vom 17. bis 20. November ihr komplettes Portfolio für
    die moderne ambulante und stationäre Versorgung - weltweit einzigartig inklusive
    einer beeindruckenden Vielfalt an Hightech-Zulieferlösungen. Bis zum Start der
    Ausstelleranmeldungen zur MEDICA 2026 und COMPAMED 2026 am 20. Januar sollen auf
    Basis vieler, während der Messelaufzeit geführter Interviews die
    Themenschwerpunkte trendgerecht neu strukturiert werden.

    Im Hinblick auf die Messebesuche und Roundtable-Gespräche von
    Bundesgesundheitsministerin Nina Warken und EU-Gesundheitskommissar Oliver
    Váhelyi betont Marius Berlemann die Strahlkraft der Veranstaltungen als "Place
    to be" für die Entscheiderelite der Branche: "Die MEDICA und COMPAMED entwickeln
    sich zu Community-Plattformen, auf der die höchste nationale sowie
    internationale Ebene aus Politik, Gesundheitsversorgung, Industrie und
    Wissenschaft Chancen und Herausforderungen diskutiert. In Düsseldorf wird der
    Weg für erfolgreiches Healthcare-Business geebnet.".

    Carmen Berger, seit 1. Oktober neue Verantwortliche der Messe Düsseldorf für die
    MEDICA (https://www.medica.de) und COMPAMED (https://www.compamed.de) ergänzt:
    "Die vertraulichen Roundtable-Meetings von Ministerin Nina Warken mit führenden
    Branchenvertretern zum Auftakt der MEDICA sowie von EU-Kommissar Oliver Váhelyi
    am zweiten Messetag haben deutlich gemacht: Es muss endlich mehr Tempo in die
    Regulierungsabläufe kommen, damit wirksame Verfahren und Technologien schneller
    im Versorgungsalltag ankommen". Ein Streifzug durch die Messehallen habe die
    enorme Innovationskraft der Medizintechnikindustrie und Forschungseinrichtungen
    eindrucksvoll gezeigt. "Angebotsseitig sind die Voraussetzungen exzellent. Die
    Branche verfügt über enormes Wachstumspotenzial, das nur darauf wartet, sich zu
    entfalten", so Carmen Berger.

    Dass die MEDICA und COMPAMED ein Garant für qualitativ hochwertige Kontakte
    sind, spiegelt sich erneut in den Zahlen: Drei Viertel der insgesamt der 78.000
