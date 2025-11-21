Internationale Entscheiderelite der Gesundheitswirtschaft setzt auf die MEDICA 2025 und COMPAMED 2025 in Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - "Mit zahlreichen programmatischen Änderungen und dem neuenLeitmotiv 'Meet Health. Future. People.' haben wir die diesjährige MEDICA zumAusgangspunkt eines Changeprozesses gemacht, der die Transformation derinternationalen Gesundheitswirtschaft aufgreift und unseren Anspruchunterstreicht, diesen Wandel mit zukunftsweisenden Konzepten aktiv zu gestalten.Den Weg der Veränderung gehen wir konsequent weiter mit Neuerungen auch in2026", fasst Marius Berlemann, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf, dasVeranstaltungsgeschehen der MEDICA 2025 und parallelen COMPAMED 2025 zusammen.Insgesamt mehr als 5.300 Aussteller aus 70 Nationen präsentierten in denDüsseldorfer Messehallen vom 17. bis 20. November ihr komplettes Portfolio fürdie moderne ambulante und stationäre Versorgung - weltweit einzigartig inklusiveeiner beeindruckenden Vielfalt an Hightech-Zulieferlösungen. Bis zum Start derAusstelleranmeldungen zur MEDICA 2026 und COMPAMED 2026 am 20. Januar sollen aufBasis vieler, während der Messelaufzeit geführter Interviews dieThemenschwerpunkte trendgerecht neu strukturiert werden.Im Hinblick auf die Messebesuche und Roundtable-Gespräche vonBundesgesundheitsministerin Nina Warken und EU-Gesundheitskommissar OliverVáhelyi betont Marius Berlemann die Strahlkraft der Veranstaltungen als "Placeto be" für die Entscheiderelite der Branche: "Die MEDICA und COMPAMED entwickelnsich zu Community-Plattformen, auf der die höchste nationale sowieinternationale Ebene aus Politik, Gesundheitsversorgung, Industrie undWissenschaft Chancen und Herausforderungen diskutiert. In Düsseldorf wird derWeg für erfolgreiches Healthcare-Business geebnet.".Carmen Berger, seit 1. Oktober neue Verantwortliche der Messe Düsseldorf für dieMEDICA (https://www.medica.de) und COMPAMED (https://www.compamed.de) ergänzt:"Die vertraulichen Roundtable-Meetings von Ministerin Nina Warken mit führendenBranchenvertretern zum Auftakt der MEDICA sowie von EU-Kommissar Oliver Váhelyiam zweiten Messetag haben deutlich gemacht: Es muss endlich mehr Tempo in dieRegulierungsabläufe kommen, damit wirksame Verfahren und Technologien schnellerim Versorgungsalltag ankommen". Ein Streifzug durch die Messehallen habe dieenorme Innovationskraft der Medizintechnikindustrie und Forschungseinrichtungeneindrucksvoll gezeigt. "Angebotsseitig sind die Voraussetzungen exzellent. DieBranche verfügt über enormes Wachstumspotenzial, das nur darauf wartet, sich zuentfalten", so Carmen Berger.Dass die MEDICA und COMPAMED ein Garant für qualitativ hochwertige Kontaktesind, spiegelt sich erneut in den Zahlen: Drei Viertel der insgesamt der 78.000