    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AKTIEN IM FOKUS

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europäische Chipwerte nach Nvidia-Schwankungen unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Tech-Sektor in Europa nach Nasdaq-Rutsch gefallen.
    • Stoxx Europe 600 Technology auf tiefstem Stand seit Sept.
    • Nvidia-Aktien verlieren trotz starker Zahlen über 3%.
    AKTIEN IM FOKUS - Europäische Chipwerte nach Nvidia-Schwankungen unter Druck
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Vortagskursrutsch im New Yorker Handel wirkt am Freitag im europäischen Technologiesektor nach. Nachdem der von Tech-Werten geprägte US-Leitindex Nasdaq 100 am Donnerstag gemeinsam mit dem Chipriesen Nvidia tief ins Minus gedreht war, fiel der europäische Branchenindex nun auch um 2,6 Prozent. Unter 800 Punkten stehend, sackte der Stoxx Europe 600 Technology am Freitag auf das tiefste Niveau seit Mitte September. In der Jahresbilanz tauchte er ins Minus ab.

    Die anfängliche Erholung wegen starker Nvidia-Zahlen hatte sich am Vortag in New York als Strohfeuer erwiesen, indem die zunächst um fünf Prozent erholten Aktien des KI-Chipriesen am Ende mehr als drei Prozent verloren. Im vorbörslichen Handel bahnt sich am Freitag bei Nvidia auch noch keine Erholung an und so folgten die Kurse europäischer Chipwerte nun auch nach unten. Infineon büßten im Dax 3,1 Prozent ein und STMicroelectronics in Paris 1,7 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.276,58€
    Basispreis
    17,62
    Ask
    × 13,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    24.787,11€
    Basispreis
    17,68
    Ask
    × 12,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Noch deutlicher unter Druck gerieten am Freitag die Aktien deutscher Chipindustrie-Ausrüster wie Aixtron oder Suss Microtec , die im MDax und SDax mit Abschlägen von bis zu zehn Prozent zu den schwächsten Werten zählten. Außerdem ging es für den Waferhersteller Siltronic relativ deutlich um vier Prozent bergab.

    "Die Diskussionen über die aktuellen Bewertungen der großen Technologiefirmen dürften auch in der kommenden Woche weitergehen", glaubt Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Diese hat bereits dafür gesorgt, dass sich Nvidia um 15 Prozent und der Nasdaq-100-Index um mehr als acht Prozent vom jeweiligen Rekord entfernt hat. Nach beeindruckenden Zahlen und einem äußerst optimistischen Ausblick von Nvidia ist nach Aussage von Molnar wieder Angst spürbar, dass es noch lange dauern könnte, damit sich die Investitionen der Unternehmen in Künstliche Intelligenz letztlich lohnen.

    Infineon war zuletzt vermehrt als kommender Profiteur der KI-Bewegung wahrgenommen worden, denn in der vergangenen Woche war von dem Chiphersteller noch der Wachstumsimpuls durch KI-Rechenzentren betont worden. Von dem Hoch seit Juli, das sie im Zuge dessen erreicht hatten, haben sie sich schon wieder um 16 Prozent entfernt./tih/niw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 31,70 auf Tradegate (21. November 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,72 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +40,05 %/+79,13 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um kurzfristige Kursbewegungen, spekulative Trades und die Reaktion auf Meldungen sowie technologische Fortschritte bei AIXTRON, wobei fundamentale und technische Aspekte nur am Rande behandelt werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Europäische Chipwerte nach Nvidia-Schwankungen unter Druck Der Vortagskursrutsch im New Yorker Handel wirkt am Freitag im europäischen Technologiesektor nach. Nachdem der von Tech-Werten geprägte US-Leitindex Nasdaq 100 am Donnerstag gemeinsam mit dem Chipriesen Nvidia tief ins Minus gedreht war, fiel der …