    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HSBC HLDGS auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 950 auf 1050 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Sorgen um den britischen Staatshaushalt belasteten schon zu lange die Bewertungen der hiesigen Banken und Spezialkreditgeber, schrieb Robert Noble in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Wahrscheinlich werde sich der Markt schon bald der Prüfung der Kapital- und Liquiditätsausstattung durch die britische Notenbank als dem nächsten Kurstreiber zuwenden, was für die Banken mit dem größten Inlandsengagement ein wesentlicher positiver Faktor sein könnte./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 11,78EUR auf Tradegate (21. November 2025, 11:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Robert Noble
    Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 10,5
    Kursziel alt: 9,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


