BearingPoint gewinnt vierfach beim Best of Consulting Award 2025 (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint

gewinnt beim Best of Consulting Award der WirtschaftsWoche vier Preise für

wegweisende Transformationsprojekte.



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint wurde bei der diesjährigen

Verleihung des Best of Consulting Awards der WirtschaftsWoche in gleich vier

Kategorien ausgezeichnet. Die prämierten Projekte stehen exemplarisch für die

Fähigkeit, komplexe Herausforderungen mit strategischer Weitsicht und

technologischer Exzellenz zu lösen - gemeinsam mit Unternehmen, die den Wandel

aktiv gestalten.





Die ausgezeichneten Projekte spiegeln die Vielfalt und Tiefe derBeratungsleistungen von BearingPoint wider. Sie reichen von der Digitalisierungdes Energievertriebs über die Optimierung des Herstellungsprozesses fürGlasfaseranschlüsse bis hin zur Vertriebsinnovation in derVersicherungsindustrie und zur KI-basierten Organisationsentwicklung imTransportwesen.Transformation im EnergiesektorUm die Prozess- und Systemlandschaft eines großen deutschenEnergiedienstleisters nachhaltig zu transformieren, hat BearingPoint einemoderne CRM-Plattform implementiert. Den Kern bildet eine neueAbrechnungssoftware, die speziell auf die Anforderungen der Energiewirtschaftzugeschnitten ist. Parallel dazu wird ein zentrales CRM-System eingeführt, dasdie Vertriebs- und Kundenserviceprozesse grundlegend modernisiert.Durch die Integration beider Systeme können energiewirtschaftliche Vertriebs-und Serviceprozesse End-to-End digital und effizient abgewickelt werden. Einintegriertes Agentenportal ermöglicht eine vollständige 360-Grad-Sicht auf denKunden, sodass Kundenanliegen im Service kanalübergreifend, standardisiert undtransparent bearbeitet werden können. Ergänzend dazu wird ein Kundenportal mitumfassenden Self-Service-Funktionen bereitgestellt.Mit dieser CRM-Lösung entsteht eine durchgängige, zukunftsfähige Architektur fürden Energiemarkt, die die Effizienz der Serviceprozesse nachhaltig steigert. Fürdieses Projekt wurde BearingPoint mit dem 1. Platz beim Branchenpreis Energie &Infrastruktur ausgezeichnet.Automatisierung in der TelekommunikationIm Projekt mit 1&1 Versatel, einem führenden Telekommunikationsanbieter fürFirmenkunden, hat BearingPoint eine Plattform zur intelligenten Steuerung vonBereitstellungs-, Änderungs- und Kündigungsprozessen für Glasfaseranschlüsseentwickelt. Ziel war es, diese Abläufe deutlich effizienter zu gestalten, beigleichzeitig höherer Qualität und geringeren Kosten.