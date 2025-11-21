BearingPoint gewinnt vierfach beim Best of Consulting Award 2025 (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint
gewinnt beim Best of Consulting Award der WirtschaftsWoche vier Preise für
wegweisende Transformationsprojekte.
Die Management- und Technologieberatung BearingPoint wurde bei der diesjährigen
Verleihung des Best of Consulting Awards der WirtschaftsWoche in gleich vier
Kategorien ausgezeichnet. Die prämierten Projekte stehen exemplarisch für die
Fähigkeit, komplexe Herausforderungen mit strategischer Weitsicht und
technologischer Exzellenz zu lösen - gemeinsam mit Unternehmen, die den Wandel
aktiv gestalten.
Die ausgezeichneten Projekte spiegeln die Vielfalt und Tiefe der
Beratungsleistungen von BearingPoint wider. Sie reichen von der Digitalisierung
des Energievertriebs über die Optimierung des Herstellungsprozesses für
Glasfaseranschlüsse bis hin zur Vertriebsinnovation in der
Versicherungsindustrie und zur KI-basierten Organisationsentwicklung im
Transportwesen.
Transformation im Energiesektor
Um die Prozess- und Systemlandschaft eines großen deutschen
Energiedienstleisters nachhaltig zu transformieren, hat BearingPoint eine
moderne CRM-Plattform implementiert. Den Kern bildet eine neue
Abrechnungssoftware, die speziell auf die Anforderungen der Energiewirtschaft
zugeschnitten ist. Parallel dazu wird ein zentrales CRM-System eingeführt, das
die Vertriebs- und Kundenserviceprozesse grundlegend modernisiert.
Durch die Integration beider Systeme können energiewirtschaftliche Vertriebs-
und Serviceprozesse End-to-End digital und effizient abgewickelt werden. Ein
integriertes Agentenportal ermöglicht eine vollständige 360-Grad-Sicht auf den
Kunden, sodass Kundenanliegen im Service kanalübergreifend, standardisiert und
transparent bearbeitet werden können. Ergänzend dazu wird ein Kundenportal mit
umfassenden Self-Service-Funktionen bereitgestellt.
Mit dieser CRM-Lösung entsteht eine durchgängige, zukunftsfähige Architektur für
den Energiemarkt, die die Effizienz der Serviceprozesse nachhaltig steigert. Für
dieses Projekt wurde BearingPoint mit dem 1. Platz beim Branchenpreis Energie &
Infrastruktur ausgezeichnet.
Automatisierung in der Telekommunikation
Im Projekt mit 1&1 Versatel, einem führenden Telekommunikationsanbieter für
Firmenkunden, hat BearingPoint eine Plattform zur intelligenten Steuerung von
Bereitstellungs-, Änderungs- und Kündigungsprozessen für Glasfaseranschlüsse
entwickelt. Ziel war es, diese Abläufe deutlich effizienter zu gestalten, bei
gleichzeitig höherer Qualität und geringeren Kosten.
