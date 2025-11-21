    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    BearingPoint gewinnt vierfach beim Best of Consulting Award 2025 (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint
    gewinnt beim Best of Consulting Award der WirtschaftsWoche vier Preise für
    wegweisende Transformationsprojekte.

    Die Management- und Technologieberatung BearingPoint wurde bei der diesjährigen
    Verleihung des Best of Consulting Awards der WirtschaftsWoche in gleich vier
    Kategorien ausgezeichnet. Die prämierten Projekte stehen exemplarisch für die
    Fähigkeit, komplexe Herausforderungen mit strategischer Weitsicht und
    technologischer Exzellenz zu lösen - gemeinsam mit Unternehmen, die den Wandel
    aktiv gestalten.

    Die ausgezeichneten Projekte spiegeln die Vielfalt und Tiefe der
    Beratungsleistungen von BearingPoint wider. Sie reichen von der Digitalisierung
    des Energievertriebs über die Optimierung des Herstellungsprozesses für
    Glasfaseranschlüsse bis hin zur Vertriebsinnovation in der
    Versicherungsindustrie und zur KI-basierten Organisationsentwicklung im
    Transportwesen.

    Transformation im Energiesektor

    Um die Prozess- und Systemlandschaft eines großen deutschen
    Energiedienstleisters nachhaltig zu transformieren, hat BearingPoint eine
    moderne CRM-Plattform implementiert. Den Kern bildet eine neue
    Abrechnungssoftware, die speziell auf die Anforderungen der Energiewirtschaft
    zugeschnitten ist. Parallel dazu wird ein zentrales CRM-System eingeführt, das
    die Vertriebs- und Kundenserviceprozesse grundlegend modernisiert.

    Durch die Integration beider Systeme können energiewirtschaftliche Vertriebs-
    und Serviceprozesse End-to-End digital und effizient abgewickelt werden. Ein
    integriertes Agentenportal ermöglicht eine vollständige 360-Grad-Sicht auf den
    Kunden, sodass Kundenanliegen im Service kanalübergreifend, standardisiert und
    transparent bearbeitet werden können. Ergänzend dazu wird ein Kundenportal mit
    umfassenden Self-Service-Funktionen bereitgestellt.

    Mit dieser CRM-Lösung entsteht eine durchgängige, zukunftsfähige Architektur für
    den Energiemarkt, die die Effizienz der Serviceprozesse nachhaltig steigert. Für
    dieses Projekt wurde BearingPoint mit dem 1. Platz beim Branchenpreis Energie &
    Infrastruktur ausgezeichnet.

    Automatisierung in der Telekommunikation

    Im Projekt mit 1&1 Versatel, einem führenden Telekommunikationsanbieter für
    Firmenkunden, hat BearingPoint eine Plattform zur intelligenten Steuerung von
    Bereitstellungs-, Änderungs- und Kündigungsprozessen für Glasfaseranschlüsse
    entwickelt. Ziel war es, diese Abläufe deutlich effizienter zu gestalten, bei
    gleichzeitig höherer Qualität und geringeren Kosten.
