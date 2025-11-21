DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat CTS Eventim nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe mit dem Umsatz ein wenig enttäuscht, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) dagegen positiv überrascht, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Er sprach von insgesamt guten Resultaten und zuversichtlichen Aussagen auf der anschließenden Analystenkonferenz. Den bestätigten Jahresausblick wertet er positiv, da vorab einige Investoren recht skeptisch für die kurzfristigen Aussichten gewesen seien./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,31 % und einem Kurs von 82,35EUR auf Tradegate (21. November 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 109

Kursziel alt: 109

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

