Eine Feinunze Ernüchterung: Gold bricht um 3,5% ein

Der jüngste Arbeitsmarktbericht zeigte ein stärker als erwartetes Beschäftigungswachstum im September , gleichzeitig stieg jedoch die Arbeitslosenquote weiter an. "Dies unterstreicht die anhaltende Fragilität des Arbeitsmarktes", erklärten Analysten der ANZ. Für die Fed ist es der letzte Arbeitsmarktbericht vor der Sitzung am 9. und 10. Dezember – und innerhalb der Notenbank gibt es Uneinigkeit darüber, ob die Abkühlung am Arbeitsmarkt eine weitere Zinssenkung rechtfertigt.

Der Goldpreis steht am Freitag vor einem Wochenverlust von rund 1,5 Prozent. Ausschlaggebend sind ein gemischter US-Arbeitsmarktbericht sowie neue Zweifel an einer baldigen weiteren Zinssenkung der Federal Reserve. An den Terminmärkten in New York fällt Gold zuletzt um 0,7 Prozent auf 4.031,95 US-Dollar je Feinunze; der Spotpreis liegt bei 4.038,22 US-Dollar und damit knapp 1 Prozent tiefer als am Donnerstag. Auf 1-Wochensicht summiert sich der Verlust auf knapp 3,5 Prozent.

Händler sehen derzeit nur begrenzten Spielraum für eine Lockerung. Der Markt preist laut aktuellen Daten lediglich eine Chance von etwa einem Drittel ein, dass die Fed im Dezember erneut die Zinsen senkt. Auch Bart Melek von TD Securities sieht wenig Anlass für schnelle Schritte: "Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die Fed ihre Geldpolitik aggressiver lockern wird", sagte der globale Leiter der Rohstoffstrategie. "Der Markt ging bereits davon aus, dass eine Zinssenkung im Dezember nicht sicher ist. Die Beschäftigungsdaten bestätigen dies nur."

Vor Veröffentlichung des Berichts hatten Swap-Händler bereits eine Zinssenkung eingepreist – eine Reaktion darauf, dass die Regierung den Beschäftigungsbericht für Oktober gestrichen hatte. Nach den neuen Daten wurden diese Wetten zwar leicht erhöht, bleiben aber unter 50 Prozent. Gold reagiert traditionell empfindlich auf höhere Zinsen, da steigende Renditen den Vorteil des zinslosen Edelmetalls verringern.

Gegenwind kommt zudem von der geopolitischen Seite: Die Risikoprämie sinkt, nachdem bekannt wurde, dass die Ukraine an einem von den USA ausgearbeiteten Plan zur Beendigung des Krieges arbeiten wird.

Auch innerhalb der Fed gibt es Vorbehalte. Austan Goolsbee, Präsident der Chicagoer Fed, zeigte sich skeptisch gegenüber einer Zinssenkung im Dezember. Die Inflation "scheint sich etwas verlangsamt zu haben und deutet eher darauf hin, dass sie sich in die falsche Richtung entwickelt", sagte er. "Das macht mich ein wenig unruhig."

Trotz der aktuellen Schwäche bleibt Gold im Jahresvergleich stark. Das Edelmetall hat 2025 bislang mehr als 50 Prozent zugelegt, im Oktober ein Rekordhoch erreicht und wurde von zwei früheren Zinssenkungen, zunehmenden Zentralbankkäufen und ETF-Zuflüssen gestützt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 4.037USD auf Lang & Schwarz (21. November 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.





