CTS Eventim bügeln Jahresminus mit Kurssprung aus

Die Papiere sprangen daraufhin in der Spitze um mehr als zwölf Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit Mitte September. Am Vortag waren sie noch auf ein Tief seit August 2024 abgesackt, konnten mit ihrer kräftigen Erholung nun aber ihre Jahresbilanz ausgleichen. Sie werden in etwa wieder so teuer gehandelt wie zum vergangenen Jahreswechsel.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat die Sorgen vieler Anleger in puncto Jahresziele weggewischt. Das Unternehmen überraschte positiv mit aktuellen Quartalszahlen und bestätigte den Jahresausblick, der nach einem schwachen zweiten Quartal noch gewackelt hatte. Im dritten Quartal trotzte Eventim der konjunkturell schwierigen Lage.

Am späten Vormittag standen die Aktien noch mit 8,1 Prozent im Plus bei 81,90 Euro. So waren sie nicht nur Spitzenreiter im MDax der mittelgroßen Unternehmen, vor allem hellte sich auch das Chartbild deutlich auf: Der Kurs kletterte zurück über die 21- sowie die 50-Tage-Linie, welche Anlegern als Indikatoren für den kurz- bis mittelfristigen Trend dienen.

Aus Sicht von Annick Maas von Bernstein Research sorgte das dritte Quartal für Erleichterung. Die Expertin verwies auf die jüngsten Kursverluste und das schwache zweite Quartal. Lars Vom-Cleff von der Deutschen Bank wertet den bestätigten Jahresausblick positiv, da vorab einige Investoren recht skeptisch für die kurzfristigen Aussichten gewesen seien.

Das operative Ergebnis im Bereich Live Entertainment sei nach dem schwachen zweiten Quartal eine positive Überraschung, schrieb UBS-Analyst Olivier Calvet. Das Pendel sei hier umgeschwungen. Calvet schraubte seine Schätzungen für dieses Ergebnis nach oben. Auch Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies hob hervor, dass die operative Ergebnismarge im Live-Entertainment-Geschäft nach dem enttäuschenden Vorquartal wieder bei 7 Prozent liege.

Aber auch im Tickethandel habe Eventim margenseitig die Erwartungen übertroffen, stellte Barclays-Analyst Bernd Klanten fest. Dies sei eine willkommene Beruhigung. Insgesamt seien die Aktien zuletzt für "kurzfristigen Lärm" zu hart abgestraft worden - und daher mittlerweile attraktiv bewertet.

Bereits vor den Quartalszahlen hatte CTS Eventim am Vortag mitgeteilt, dass ein neuer Finanzchef gefunden wurde. William Willms soll zum neuen Jahr nahtlos die Nachfolge von Holger Hohrein antreten. Auch diese Berufung sollte die Anleger beruhigen, kommentierte Analystin Lara Simpson von der US-Bank JPMorgan./niw/tih/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,18 % und einem Kurs von 82,25 auf Tradegate (21. November 2025, 11:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,22 %. Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,91 Mrd.. CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 99,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +20,36 %/+41,03 % bedeutet.



