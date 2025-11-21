    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim

    AKTIE IM FOKUS

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    CTS Eventim bügeln Jahresminus mit Kurssprung aus

    Für Sie zusammengefasst
    • CTS Eventim übertrifft Erwartungen mit Quartalszahlen.
    • Aktien steigen um über 12% auf höchsten Stand seit September.
    • Neuer Finanzchef soll Anleger zusätzlich beruhigen.
    AKTIE IM FOKUS - CTS Eventim bügeln Jahresminus mit Kurssprung aus
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat die Sorgen vieler Anleger in puncto Jahresziele weggewischt. Das Unternehmen überraschte positiv mit aktuellen Quartalszahlen und bestätigte den Jahresausblick, der nach einem schwachen zweiten Quartal noch gewackelt hatte. Im dritten Quartal trotzte Eventim der konjunkturell schwierigen Lage.

    Die Papiere sprangen daraufhin in der Spitze um mehr als zwölf Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit Mitte September. Am Vortag waren sie noch auf ein Tief seit August 2024 abgesackt, konnten mit ihrer kräftigen Erholung nun aber ihre Jahresbilanz ausgleichen. Sie werden in etwa wieder so teuer gehandelt wie zum vergangenen Jahreswechsel.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    29.842,14€
    Basispreis
    1,83
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    26.181,56€
    Basispreis
    2,03
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am späten Vormittag standen die Aktien noch mit 8,1 Prozent im Plus bei 81,90 Euro. So waren sie nicht nur Spitzenreiter im MDax der mittelgroßen Unternehmen, vor allem hellte sich auch das Chartbild deutlich auf: Der Kurs kletterte zurück über die 21- sowie die 50-Tage-Linie, welche Anlegern als Indikatoren für den kurz- bis mittelfristigen Trend dienen.

    Aus Sicht von Annick Maas von Bernstein Research sorgte das dritte Quartal für Erleichterung. Die Expertin verwies auf die jüngsten Kursverluste und das schwache zweite Quartal. Lars Vom-Cleff von der Deutschen Bank wertet den bestätigten Jahresausblick positiv, da vorab einige Investoren recht skeptisch für die kurzfristigen Aussichten gewesen seien.

    Das operative Ergebnis im Bereich Live Entertainment sei nach dem schwachen zweiten Quartal eine positive Überraschung, schrieb UBS-Analyst Olivier Calvet. Das Pendel sei hier umgeschwungen. Calvet schraubte seine Schätzungen für dieses Ergebnis nach oben. Auch Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies hob hervor, dass die operative Ergebnismarge im Live-Entertainment-Geschäft nach dem enttäuschenden Vorquartal wieder bei 7 Prozent liege.

    Aber auch im Tickethandel habe Eventim margenseitig die Erwartungen übertroffen, stellte Barclays-Analyst Bernd Klanten fest. Dies sei eine willkommene Beruhigung. Insgesamt seien die Aktien zuletzt für "kurzfristigen Lärm" zu hart abgestraft worden - und daher mittlerweile attraktiv bewertet.

    Bereits vor den Quartalszahlen hatte CTS Eventim am Vortag mitgeteilt, dass ein neuer Finanzchef gefunden wurde. William Willms soll zum neuen Jahr nahtlos die Nachfolge von Holger Hohrein antreten. Auch diese Berufung sollte die Anleger beruhigen, kommentierte Analystin Lara Simpson von der US-Bank JPMorgan./niw/tih/mis

    CTS Eventim

    +5,18 %
    +2,92 %
    +5,22 %
    -12,02 %
    -7,03 %
    +51,88 %
    +62,00 %
    +126,53 %
    +1.242,86 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,18 % und einem Kurs von 82,25 auf Tradegate (21. November 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,91 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 99,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +20,36 %/+41,03 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CTS Eventim. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der CTS Eventim Aktie, insbesondere im Zusammenhang mit den erwarteten Quartalszahlen, deren Veröffentlichung nach Börsenschluss geplant ist. Die Nutzer zeigen sich optimistisch für das dritte Quartal, vor allem im Ticketing-Bereich, gestützt durch Insiderkäufe und positive Aussichten auf Akquisitionen. Der Kurs reagiert derzeit nicht auf die Zahlen, was Unsicherheit über die weitere Entwicklung widerspiegelt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber CTS Eventim eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS CTS Eventim bügeln Jahresminus mit Kurssprung aus Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat die Sorgen vieler Anleger in puncto Jahresziele weggewischt. Das Unternehmen überraschte positiv mit aktuellen Quartalszahlen und bestätigte den Jahresausblick, der nach einem schwachen …