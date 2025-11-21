Wolftank-Adisa Holding: GreenLead 2030 - Innovation & Wachstum!
Die Wolftank Group AG präsentiert mit ihrer GreenLead 2030-Strategie einen ambitionierten Plan für nachhaltiges Wachstum, der auf Innovation und Umweltbewusstsein setzt.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- Die Wolftank Group AG hat die GreenLead 2030-Strategie vorgestellt, mit einem Umsatzziel von 250 Mio. EUR und einer EBITDA-Marge von 12 % bis 2030.
- Es wird ein jährliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in bestehenden Geschäftsfeldern angestrebt, mit einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung ab 2027 durch Innovationsfelder.
- Die Strategie fokussiert sich auf Bereiche wie Batterie-Recycling, PFAS-Dekontamination und automatisierte Tanksanierung, die erhebliches Wachstumspotenzial bieten.
- Für 2026 wird ein Umsatz von 130 bis 135 Mio. EUR und eine EBITDA-Marge von 6 % bis 7 % erwartet, unterstützt durch Kostensenkungsmaßnahmen und einen starken Auftragsbestand.
- Die Wolftank Group plant, bis 2030 einen Marktanteil von mindestens 1 % in den definierten Wachstumsfeldern zu erreichen, was einem Umsatz von 250 Mio. EUR entspricht.
- Die EU-Richtlinien unterstützen die GreenLead-Strategie, indem sie Investitionen in den Umweltschutz fördern, trotz einer aktuellen Bremsung in einigen Bereichen der Umweltregulierung.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wolftank-Adisa Holding ist am 26.11.2025.
Der Kurs von Wolftank-Adisa Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,2900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,23 %
im Minus.
-0,23 %
+3,13 %
+2,63 %
-45,35 %
-49,82 %
-66,35 %
-84,68 %
