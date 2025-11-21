UBS stuft VALEO auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ziele von " Elevate 2028" seien nicht so konservativ, wie es vielleicht erschienen, schrieb David Lesne am Donnerstagnachmittag. Denn dafür bräuchte der Autozulieferer ab 2027 eine deutliche Erholung. Lesne rechnet auch nach den Signalen für 2026 mit einem sinkenden Ergebniskonsens./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 10,37EUR auf Tradegate (21. November 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Lesne

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

