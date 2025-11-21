    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsValeo AktievorwärtsNachrichten zu Valeo
    UBS stuft VALEO auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ziele von " Elevate 2028" seien nicht so konservativ, wie es vielleicht erschienen, schrieb David Lesne am Donnerstagnachmittag. Denn dafür bräuchte der Autozulieferer ab 2027 eine deutliche Erholung. Lesne rechnet auch nach den Signalen für 2026 mit einem sinkenden Ergebniskonsens./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:46 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 10,37EUR auf Tradegate (21. November 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: David Lesne
    Analysiertes Unternehmen: VALEO
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 10
    Kursziel alt: 10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



