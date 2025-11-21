UBS stuft VODAFONE auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 80 Pence auf "Sell" belassen. Die Aktien der Briten seien trotz vieler Risiken teurer als die der Konkurrenz, schrieb Polo Tang am Donnerstag im Nachklapp des jüngsten Quartalsberichts./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 1,013EUR auf Tradegate (21. November 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 0,8
Kursziel alt: 0,8
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
