UBS stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 102 Franken belassen. Der "Meet Management Day" habe die therapeutischen Kernbereiche der Schweizer und ihre mittelfristig wichtigsten Wirkstoffkandidaten hervorragend beleuchtet, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Das Management habe viel Zuversicht ausgestrahlt./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 20:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 109,3EUR auf Lang & Schwarz (21. November 2025, 11:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 102

Kursziel alt: 102

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

