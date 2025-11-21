Diese Aktie zahlt satte +4,25 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Tenneco Registered (A) ist ein führender Anbieter in der Automobilzulieferindustrie, spezialisiert auf Abgassysteme und Fahrwerkskomponenten. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Emissionsreduktion konkurriert es mit Unternehmen wie Magna und Faurecia. Seine breite Produktpalette und technologische Fortschritte bieten ihm einen Wettbewerbsvorteil.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Tenneco Registered (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Tenneco Registered (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,25 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +86,97 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 4,17 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Tenneco Registered (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,25 %.

Mit +4,25 % Dividendenrendite bietet Tenneco Registered (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +86,97 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Tenneco Registered (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,25 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 4,17.

Tenneco Registered (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 1,59 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,25 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.