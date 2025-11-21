Diese Aktie zahlt satte +4,25 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Dividenden im Fokus
Tenneco Registered (A) ist ein führender Anbieter in der Automobilzulieferindustrie, spezialisiert auf Abgassysteme und Fahrwerkskomponenten. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Emissionsreduktion konkurriert es mit Unternehmen wie Magna und Faurecia. Seine breite Produktpalette und technologische Fortschritte bieten ihm einen Wettbewerbsvorteil.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Tenneco Registered (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Tenneco Registered (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 1,59 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,25 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Tenneco Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.11.2025
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2024
|1,200000
|+20,66 %
|+4,25 %
|2023
|0,994500
|+305,09 %
|+5,13 %
|2022
|0,245500
|+150,00 %
|+1,86 %
|2021
|0,098200
|0,00 %
|+1,25 %
Warum Tenneco Registered (A) für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,25 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +86,97 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 4,17
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Informationen zur Tenneco Registered (A) Aktie
Es gibt 83 Mio. Tenneco Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd. € wert.
Ob die Tenneco Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tenneco Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.