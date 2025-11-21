USA bleiben G20 fern, EU drängt sich auf

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Die Europäische Union drängt sich angesichts des US-Boykotts des G20-Gipfels als global verlässlicher Partner auf. EU-Ratspräsident António Costa sagte vor Beginn des Gipfels am Samstag im südafrikanischen Johannesburg: "Die Europäische Union ist hier. Wir sind berechenbare, verlässliche und vertrauenswürdige Partner." Die EU suche in Johannesburg die Zusammenarbeit, "weil niemand die globalen Herausforderungen allein angehen kann".

Vor dem Hintergrund der aggressiven US-Handelspolitik sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: "Wir werden uns weiterhin für Partnerschaft, Offenheit und fairen Wettbewerb einsetzen."