Bundesrat lässt Elektroschrottgesetz passieren

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz inhaltlicher Bedenken hat der Bundesrat die Änderung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes passieren lassen. Ein Antrag, das Gesetz vorerst zu stoppen und dazu den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anzurufen, fand keine Mehrheit unter den Ländern.

Ziel der Gesetzesänderung ist es, die Rücknahme und Entsorgung elektronischer Geräte besser zu regeln. Dafür sollen die Hersteller zum Beispiel bei der Recyclingpflicht, der Nutzung von sekundären Rohstoffen und der Langlebigkeit von Elektrogeräten stärker in die Verantwortung genommen werden.