    Berenberg belässt Renk auf 'Buy' - Ziel 84 Euro

    • Berenberg bleibt bei Renk auf "Buy" mit 84 Euro.
    • Aktuelle Kursschwäche bietet Kaufgelegenheit.
    • Starkes Wachstum für Renk ab 2028 erwartet.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach dem Kapitalmarkttag des MDax-Konzerns mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die aktuelle Kursschwäche biete eine gute Gelegenheit, schrieb George McWhirter am Freitag. Der Panzer-Getriebe stehe vor einer starken Wachstumsbeschleunigung ab 2028./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,22 % und einem Kurs von 51,30 auf Tradegate (21. November 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -23,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,24 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +5,20 %/+72,15 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 84 Euro

