Berenberg belässt Renk auf 'Buy' - Ziel 84 Euro

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,22 % und einem Kurs von 51,30 auf Tradegate (21. November 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -23,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,04 %.

Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,24 Mrd..

RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +5,20 %/+72,15 % bedeutet.