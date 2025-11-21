ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Renk auf 'Buy' - Ziel 84 Euro
- Berenberg bleibt bei Renk auf "Buy" mit 84 Euro.
- Aktuelle Kursschwäche bietet Kaufgelegenheit.
- Starkes Wachstum für Renk ab 2028 erwartet.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach dem Kapitalmarkttag des MDax-Konzerns mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die aktuelle Kursschwäche biete eine gute Gelegenheit, schrieb George McWhirter am Freitag. Der Panzer-Getriebe stehe vor einer starken Wachstumsbeschleunigung ab 2028./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,22 % und einem Kurs von 51,30 auf Tradegate (21. November 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -23,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,04 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,24 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +5,20 %/+72,15 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 84 Euro
Der (voraussichtliche) Grund für den heutigen Kursverlust!
Ein wesentlicher Grund für den Kursrückgang sind die durchwachsenen Aussagen des Unternehmens in einem Gespräch mit Analysten. Jens-Peter Rieck vom Analysehaus MWB hob hervor, dass RENK mit kurzfristigem Margendruck konfrontiert sei, der durch eine neue Produktionsstruktur verursacht werde. Diese Umstellungen führen zu vorübergehenden Störungen, die die Profitabilität beeinträchtigen könnten.