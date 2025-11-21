    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Consolidated Airlines Group AktievorwärtsNachrichten zu International Consolidated Airlines Group

    Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betont bei Festakt in Berlin die unverzichtbare Rolle der Berufsbildungswerke

    Berlin (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte beim Festakt zum
    50-jährigen Bestehen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG
    BBW) am 20. November 2025 die herausragende Bedeutung der beruflichen
    Rehabilitation junger Menschen mit Behinderungen. Er betonte, dass
    Berufsbildungswerke die Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit stärken: "Sie
    bilden qualifizierte Fachkräfte aus, die wir so dringend brauchen - in allen
    Branchen und ganz besonders für den digitalen und klimafreundlichen Umbau
    unseres Landes. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie vorausdenken, dass Sie
    vorangehen, dass Sie Ausbildungen weiterentwickeln, dass Sie offen sind für neue
    Technologien."

    Unter dem Jubiläumsmotto "Wir feiern Stärken, jeden Tag" kamen 300
    Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Reha-Trägerschaft, den
    Berufsbildungswerken sowie zahlreiche Partnerinnen und Gäste aus ganz
    Deutschland in Berlin zusammen, um fünf Jahrzehnte Engagement für Teilhabe,
    Bildung und Inklusion zu würdigen - und den Blick auf die Zukunft der
    beruflichen Rehabilitation zu richten.

    Bundespräsident Steinmeier bezeichnete die Berufsbildungswerke zudem als
    "Starkmacher": "Sie fördern die Stärken von jungen Menschen mit Behinderungen
    und psychischen Erkrankungen, an heute 52 Standorten und in mehr als 200 dualen
    Ausbildungen, die alle bis zum Kammerabschluss führen: ob im Handwerk, in der
    Industrie oder im Handel. Und es ist wirklich großartig zu sehen und zu hören,
    wie junge Männer und Frauen in den Berufsbildungswerken aufblühen, wie sie an
    Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gewinnen."

    Abschließend richtete der Bundespräsident seinen Dank an alle Engagierten in den
    Berufsbildungswerken: "Mein Dank gilt heute den vielen, die sich tagtäglich für
    die berufliche Zukunft von Menschen mit Beeinträchtigungen stark machen. Und er
    gilt ganz besonders den Auszubildenden und Absolventen der Berufsbildungswerke,
    die in Beruf und Gesellschaft mit anpacken. Sie alle verdienen Anerkennung und
    Respekt."

    Tobias Schmidt, Vorsitzender der BAG BBW, blickte in seiner Rede auf fünf
    Jahrzehnte Entwicklung und Einsatz für die berufliche Rehabilitation zurück. Er
    dankte den Mitarbeitenden, Reha-Trägern und Partnerinstitutionen für ihr
    kontinuierliches Engagement, jungen Menschen mit Behinderungen echte
    Teilhabechancen zu eröffnen. "Die Berufsbildungswerke sind Orte der Stärken -
    für Kompetenz, Motivation und Miteinander. Unser Ziel bleibt es, mit hoher
    Qualität und innovativen Ansätzen jungen Menschen Wege in Ausbildung und Arbeit
    zu ermöglichen", betonte Schmidt. Gleichzeitig richtete er den Blick nach vorn:
    Qualitätsentwicklung, Digitalisierung und inklusive Ausbildung würden die
    zentralen Themen der kommenden Jahre sein.

    Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA), hob die
    enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der BA und den
    Berufsbildungswerken hervor: "Die Berufsbildungswerke sind wichtige Partner im
    Reha-System. Sie verbinden qualifizierte Ausbildung mit individueller Förderung
    und pädagogischer sowie psychologischer Unterstützung. So ermöglichen sie
    Jugendlichen, die nicht in einem regulären Betrieb ausgebildet werden können,
    eine echte Berufsperspektive und einen erfolgreichen Einstieg in den
    Arbeitsmarkt", so Terzenbach.

    50 Jahre Engagement für Teilhabe und Zukunftschancen

    Der Festakt markierte den Höhepunkt des Jubiläumsjahres "50 Jahre BAG BBW - Wir
    feiern Stärken, jeden Tag". Seit 1975 setzen sich die Berufsbildungswerke in
    Deutschland für die berufliche Rehabilitation junger Menschen mit Behinderungen
    ein. Heute sind sie moderne Kompetenzzentren für Ausbildung, Teilhabe und
    Inklusion. Mit der Jubiläumsfeier setzte die BAG BBW ein deutliches Zeichen für
    gelebte Qualität, partnerschaftliche Zusammenarbeit und gesellschaftliche
    Verantwortung - und richtete den Blick zugleich entschlossen auf die kommenden
    Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit für Inklusion und berufliche Zukunftschancen.

