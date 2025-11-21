Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betont bei Festakt in Berlin die unverzichtbare Rolle der Berufsbildungswerke

Berlin (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte beim Festakt zum

50-jährigen Bestehen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG

BBW) am 20. November 2025 die herausragende Bedeutung der beruflichen

Rehabilitation junger Menschen mit Behinderungen. Er betonte, dass

Berufsbildungswerke die Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit stärken: "Sie

bilden qualifizierte Fachkräfte aus, die wir so dringend brauchen - in allen

Branchen und ganz besonders für den digitalen und klimafreundlichen Umbau

unseres Landes. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie vorausdenken, dass Sie

vorangehen, dass Sie Ausbildungen weiterentwickeln, dass Sie offen sind für neue

Technologien."



Unter dem Jubiläumsmotto "Wir feiern Stärken, jeden Tag" kamen 300

Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Reha-Trägerschaft, den

Berufsbildungswerken sowie zahlreiche Partnerinnen und Gäste aus ganz

Deutschland in Berlin zusammen, um fünf Jahrzehnte Engagement für Teilhabe,

Bildung und Inklusion zu würdigen - und den Blick auf die Zukunft der

beruflichen Rehabilitation zu richten.





Bundespräsident Steinmeier bezeichnete die Berufsbildungswerke zudem als"Starkmacher": "Sie fördern die Stärken von jungen Menschen mit Behinderungenund psychischen Erkrankungen, an heute 52 Standorten und in mehr als 200 dualenAusbildungen, die alle bis zum Kammerabschluss führen: ob im Handwerk, in derIndustrie oder im Handel. Und es ist wirklich großartig zu sehen und zu hören,wie junge Männer und Frauen in den Berufsbildungswerken aufblühen, wie sie anSelbstbewusstsein und Selbstvertrauen gewinnen."Abschließend richtete der Bundespräsident seinen Dank an alle Engagierten in denBerufsbildungswerken: "Mein Dank gilt heute den vielen, die sich tagtäglich fürdie berufliche Zukunft von Menschen mit Beeinträchtigungen stark machen. Und ergilt ganz besonders den Auszubildenden und Absolventen der Berufsbildungswerke,die in Beruf und Gesellschaft mit anpacken. Sie alle verdienen Anerkennung undRespekt."Tobias Schmidt, Vorsitzender der BAG BBW, blickte in seiner Rede auf fünfJahrzehnte Entwicklung und Einsatz für die berufliche Rehabilitation zurück. Erdankte den Mitarbeitenden, Reha-Trägern und Partnerinstitutionen für ihrkontinuierliches Engagement, jungen Menschen mit Behinderungen echteTeilhabechancen zu eröffnen. "Die Berufsbildungswerke sind Orte der Stärken -für Kompetenz, Motivation und Miteinander. Unser Ziel bleibt es, mit hoherQualität und innovativen Ansätzen jungen Menschen Wege in Ausbildung und Arbeitzu ermöglichen", betonte Schmidt. Gleichzeitig richtete er den Blick nach vorn:Qualitätsentwicklung, Digitalisierung und inklusive Ausbildung würden diezentralen Themen der kommenden Jahre sein.Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA), hob dieenge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der BA und denBerufsbildungswerken hervor: "Die Berufsbildungswerke sind wichtige Partner imReha-System. Sie verbinden qualifizierte Ausbildung mit individueller Förderungund pädagogischer sowie psychologischer Unterstützung. So ermöglichen sieJugendlichen, die nicht in einem regulären Betrieb ausgebildet werden können,eine echte Berufsperspektive und einen erfolgreichen Einstieg in denArbeitsmarkt", so Terzenbach.50 Jahre Engagement für Teilhabe und ZukunftschancenDer Festakt markierte den Höhepunkt des Jubiläumsjahres "50 Jahre BAG BBW - Wirfeiern Stärken, jeden Tag". Seit 1975 setzen sich die Berufsbildungswerke inDeutschland für die berufliche Rehabilitation junger Menschen mit Behinderungenein. Heute sind sie moderne Kompetenzzentren für Ausbildung, Teilhabe undInklusion. Mit der Jubiläumsfeier setzte die BAG BBW ein deutliches Zeichen fürgelebte Qualität, partnerschaftliche Zusammenarbeit und gesellschaftlicheVerantwortung - und richtete den Blick zugleich entschlossen auf die kommendenJahrzehnte erfolgreicher Arbeit für Inklusion und berufliche Zukunftschancen.