50 Jahre BAG BBW
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betont bei Festakt in Berlin die unverzichtbare Rolle der Berufsbildungswerke
Berlin (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte beim Festakt zum
50-jährigen Bestehen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG
BBW) am 20. November 2025 die herausragende Bedeutung der beruflichen
Rehabilitation junger Menschen mit Behinderungen. Er betonte, dass
Berufsbildungswerke die Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit stärken: "Sie
bilden qualifizierte Fachkräfte aus, die wir so dringend brauchen - in allen
Branchen und ganz besonders für den digitalen und klimafreundlichen Umbau
unseres Landes. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie vorausdenken, dass Sie
vorangehen, dass Sie Ausbildungen weiterentwickeln, dass Sie offen sind für neue
Technologien."
Unter dem Jubiläumsmotto "Wir feiern Stärken, jeden Tag" kamen 300
Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Reha-Trägerschaft, den
Berufsbildungswerken sowie zahlreiche Partnerinnen und Gäste aus ganz
Deutschland in Berlin zusammen, um fünf Jahrzehnte Engagement für Teilhabe,
Bildung und Inklusion zu würdigen - und den Blick auf die Zukunft der
beruflichen Rehabilitation zu richten.
Bundespräsident Steinmeier bezeichnete die Berufsbildungswerke zudem als
"Starkmacher": "Sie fördern die Stärken von jungen Menschen mit Behinderungen
und psychischen Erkrankungen, an heute 52 Standorten und in mehr als 200 dualen
Ausbildungen, die alle bis zum Kammerabschluss führen: ob im Handwerk, in der
Industrie oder im Handel. Und es ist wirklich großartig zu sehen und zu hören,
wie junge Männer und Frauen in den Berufsbildungswerken aufblühen, wie sie an
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gewinnen."
Abschließend richtete der Bundespräsident seinen Dank an alle Engagierten in den
Berufsbildungswerken: "Mein Dank gilt heute den vielen, die sich tagtäglich für
die berufliche Zukunft von Menschen mit Beeinträchtigungen stark machen. Und er
gilt ganz besonders den Auszubildenden und Absolventen der Berufsbildungswerke,
die in Beruf und Gesellschaft mit anpacken. Sie alle verdienen Anerkennung und
Respekt."
Tobias Schmidt, Vorsitzender der BAG BBW, blickte in seiner Rede auf fünf
Jahrzehnte Entwicklung und Einsatz für die berufliche Rehabilitation zurück. Er
dankte den Mitarbeitenden, Reha-Trägern und Partnerinstitutionen für ihr
kontinuierliches Engagement, jungen Menschen mit Behinderungen echte
Teilhabechancen zu eröffnen. "Die Berufsbildungswerke sind Orte der Stärken -
für Kompetenz, Motivation und Miteinander. Unser Ziel bleibt es, mit hoher
Qualität und innovativen Ansätzen jungen Menschen Wege in Ausbildung und Arbeit
zu ermöglichen", betonte Schmidt. Gleichzeitig richtete er den Blick nach vorn:
Qualitätsentwicklung, Digitalisierung und inklusive Ausbildung würden die
zentralen Themen der kommenden Jahre sein.
Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA), hob die
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der BA und den
Berufsbildungswerken hervor: "Die Berufsbildungswerke sind wichtige Partner im
Reha-System. Sie verbinden qualifizierte Ausbildung mit individueller Förderung
und pädagogischer sowie psychologischer Unterstützung. So ermöglichen sie
Jugendlichen, die nicht in einem regulären Betrieb ausgebildet werden können,
eine echte Berufsperspektive und einen erfolgreichen Einstieg in den
Arbeitsmarkt", so Terzenbach.
50 Jahre Engagement für Teilhabe und Zukunftschancen
Der Festakt markierte den Höhepunkt des Jubiläumsjahres "50 Jahre BAG BBW - Wir
feiern Stärken, jeden Tag". Seit 1975 setzen sich die Berufsbildungswerke in
Deutschland für die berufliche Rehabilitation junger Menschen mit Behinderungen
ein. Heute sind sie moderne Kompetenzzentren für Ausbildung, Teilhabe und
Inklusion. Mit der Jubiläumsfeier setzte die BAG BBW ein deutliches Zeichen für
gelebte Qualität, partnerschaftliche Zusammenarbeit und gesellschaftliche
Verantwortung - und richtete den Blick zugleich entschlossen auf die kommenden
Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit für Inklusion und berufliche Zukunftschancen.
