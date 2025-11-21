Hochtief Aktie deutlicher Kursrutsch - 21.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die Hochtief Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,86 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,21 %, geht es heute bei der Hochtief Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Hochtief-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +27,82 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um -0,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,43 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Hochtief eine positive Entwicklung von +118,36 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,21 % geändert.

Hochtief Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,11 % 1 Monat +8,43 % 3 Monate +27,82 % 1 Jahr +148,35 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,17 Mrd.EUR € wert.

Nvidia hat starke Quartalszahlen abgeliefert und das immense Wachstum der KI betont. KI braucht Rechenzentren, Hochtief baut Rechenzentren. Diese einfache Logik führte dazu, dass Hochtief nach Nvidias Quartalszahlen stieg. Aber langsam wird das Eis hier ziemlich dünn.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.