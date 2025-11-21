Mehrheit sieht zu große AfD-Nähe zu Russland

BERLIN (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Bevölkerung sieht einer Umfrage zufolge eine zu große Nähe der AfD zur russischen Führung. Mehr als die Hälfte der für das ZDF-"Politbarometer" Befragten (62 Prozent) sind dieser Meinung. Gut ein Viertel (28 Prozent) sieht das anders.

Von den befragten AfD-Wählerinnen und Wählern hält nur ein kleiner Teil das Verhältnis zu Russland für problematisch: Nur 10 Prozent finden, dass die Partei Moskau zu nahe steht, wie die Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen ergab. 87 Prozent verneinen das.