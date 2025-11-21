Tom Lee: Bitcoin ist ein Frühindikator für den Crash

Die wichtigsten US-Indizes schlossen am Donnerstag im Minus und drehten damit frühe Gewinne ins Negative, da große Technologiewerte an Schwung verloren, trotz der starken Ergebnisse von Nvidia für das dritte Quartal. Auch am Freitag tendiert der größte Teil des Marktes mit roten Vorzeichen.

Am Donnerstag fiel Bitcoin auf den niedrigsten Stand seit dem 21. April. Der Rückgang vollzog sich im Zuge einer breiteren Marktschwäche, in der Anleger Gewinne aus risikoreichen Anlagen mitnahmen, nachdem die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank nachgelassen hatte.

Krypto und KI sind eng miteinander verknüpft, da Investoren mit umfangreichen Positionen in KI-bezogenen Aktien häufig auch Bitcoin halten. Lee rechnet mit weiteren Rücksetzern bei Kryptoanlagen, die sich als Vorboten zusätzlicher Belastungen für den Aktienmarkt erweisen könnten.

"Der Kryptomarkt hinkt seit dem 10. Oktober hinterher, weil es an diesem Tag einen negativen Schock gab", sagte Lee am Donnerstag gegenüber CNBC. "2022 dauerte es acht Wochen, bis sich das vollständig bereinigt hatte. Jetzt sind wir erst sechs Wochen drin."

Lee, bekannt als Dauer-Optimist, erkennt ein Kryptowährung als Frühindikator beim Marktkorrekturen.

"Ich halte Krypto, Bitcoin und Ethereum in gewisser Weise für Frühindikatoren für Aktien, wegen dieses Abbaus von Positionen und der derzeit lahmen, geschwächten Liquidität."

Seit dem Höchststand von über 126.000 US-Dollar Anfang Oktober ist Bitcoin deutlich gefallen, und die Schwäche hat sich auf weitere Bereiche des Kryptomarktes ausgeweitet. So wird Ether derzeit unter 2.900 US-Dollar gehandelt.

Dennoch bleibt Lee zuversichtlich, dass der Boden bei den Kryptopreisen näher rückt. Für Bitcoin sieht er einen Preis von 200.000 US-Dollar bis Ende Januar 2026.

"Die Bewegung vom Tief zurück auf neue Höchststände wird schneller sein als der Rückgang. Das war bei jedem Krypto-Einbruch der Fall, denn es gibt eine aufgestaute Energie: Viele warten ab, während es Panikverkäufe und erzwungene Verkäufe gibt – aber die Käufer bleiben geduldig. Und genau das wird wieder passieren."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion