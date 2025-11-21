    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 24.11.2025 bis 28.11.2025

    Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
    (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

    Montag. 24.11.2025

    - (Nr. 416) Einsatz von Cloud-Services in Unternehmen, Jahr 2025
    - (Nr. 417) Anbau von Zierpflanzen, Jahr 2025

    Dienstag, 25.11.2025

    - (Nr. 418) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 3. Quartal 2025
    - (Nr. 419) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), September 2025
    - (Nr. 420) Verkehrsunfälle, September 2025
    - (Nr. 48) Zahl der Woche: Importe von Feuerwerkskörpern, Januar-September 2025

    Mittwoch, 26.11.2025

    - (Nr. N068) Süßigkeiten zum Advent: Verbraucherpreise, Erzeugerpreise,
    Importpreise und Kakao-Importe, Oktober 2025, Jahre 2020-2024

    Donnerstag, 27.11.2025

    - (Nr. 421) Wahrnehmung von "Hatespeech" und "Fake News" im Internet, Jahr 2025

    Freitag, 28.11.2025

    - (Nr. 422) Umsatz im Einzelhandel, Oktober 2025
    - (Nr. 423) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,
    Erwerbslosenquote), Oktober 2025
    - (Nr. 424) Nominallohn-/Reallohnindex, 3. Quartal 2025
    - (Nr. 425) Außenhandelspreise, Oktober 2025
    - (Nr. 426) Studierende (vorläufige Ergebnisse), Wintersemester 2025/2026
    - (Nr. 427) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter
    Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, November 2025(im Laufe des
    Tages)

    (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

