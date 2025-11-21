Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 24.11.2025 bis 28.11.2025

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Montag. 24.11.2025



- (Nr. 416) Einsatz von Cloud-Services in Unternehmen, Jahr 2025

- (Nr. 417) Anbau von Zierpflanzen, Jahr 2025





Dienstag, 25.11.2025



- (Nr. 418) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 3. Quartal 2025

- (Nr. 419) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), September 2025

- (Nr. 420) Verkehrsunfälle, September 2025

- (Nr. 48) Zahl der Woche: Importe von Feuerwerkskörpern, Januar-September 2025



Mittwoch, 26.11.2025



- (Nr. N068) Süßigkeiten zum Advent: Verbraucherpreise, Erzeugerpreise,

Importpreise und Kakao-Importe, Oktober 2025, Jahre 2020-2024



Donnerstag, 27.11.2025



- (Nr. 421) Wahrnehmung von "Hatespeech" und "Fake News" im Internet, Jahr 2025



Freitag, 28.11.2025



- (Nr. 422) Umsatz im Einzelhandel, Oktober 2025

- (Nr. 423) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,

Erwerbslosenquote), Oktober 2025

- (Nr. 424) Nominallohn-/Reallohnindex, 3. Quartal 2025

- (Nr. 425) Außenhandelspreise, Oktober 2025

- (Nr. 426) Studierende (vorläufige Ergebnisse), Wintersemester 2025/2026

- (Nr. 427) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter

Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, November 2025(im Laufe des

Tages)



