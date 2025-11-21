    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Mittelstand droht Ausschluss von öffentlichen Aufträgen

    Berlin (ots) - Der Deutsche Bundestag entscheidet in Kürze über das
    Vergabebeschleunigungsgesetz. Das Handwerk sowie Verbände der mittelständischen
    Bau- und Planungswirtschaft, die für 90 Prozent der Baubranche stehen,
    appellieren in einem gemeinsamen Positionspapier an die Abgeordneten, den
    Losgrundsatz nicht weiter aufzuweichen. Der ausgewogene Gesetzentwurf der
    Bundesregierung muss ohne die vom Bundesrat geforderten Verschärfungen
    verabschiedet werden.

    Der Zentralverband Deutsches Handwerk, der Zentralverband Deutsches Baugewerbe,
    die Bundesarchitektenkammer, die Bundesingenieurkammer und die Bundesvereinigung
    Bauwirtschaft warnen eindringlich: Eine Ausweitung der
    Generalunternehmervergaben würde mittelständische Betriebe faktisch von
    öffentlichen Aufträgen ausschließen. 99 Prozent der Bauunternehmen haben unter
    100 Beschäftigte, über 90 Prozent der Planungsbüros weniger als 50 Mitarbeiter,
    Architekturbüros meist unter 10.

    Die Verbände betonen, dass der Losgrundsatz seit über 70 Jahren fairen
    Wettbewerb garantiert und das verfassungsrechtliche Gleichheitsprinzip sichert.
    Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ergänzt die bestehenden Ausnahmen bereits
    um eine zusätzliche Möglichkeit für Projekte aus dem Sondervermögen - ein
    weitreichender Kompromiss, der nun umgesetzt werden muss.

    Generalunternehmer kosten mehr - und beschleunigen nichts

    Die Bau- und Planungsverbände weisen zudem die Argumentation zurück,
    Generalunternehmervergaben würden Bauprojekte beschleunigen. Untersuchungen des
    Bundesrechnungshofs belegen vielmehr Mehrkosten von durchschnittlich rund 10
    Prozent, teils über 20 Prozent des Auftragsvolumens. Der Koordinierungsaufwand
    werde lediglich vom öffentlichen Auftraggeber auf den Generalunternehmer
    verlagert.

    Besonders problematisch: Kommunen sind auf Gewerbesteuereinnahmen ihrer
    heimischen Unternehmen angewiesen. Lokale Planer und Bauunternehmen schaffen
    Arbeitsplätze, zahlen Steuern in der Region und sichern Wertschöpfung vor Ort.
    Wenn Aufträge an große, auswärtige Konzerne gehen, verlieren Kommunen Einnahmen
    und wirtschaftliche Stabilität. Zudem würden Vergaben an Generalunternehmer zu
    einer Flut von Nachunternehmerketten führen, die nicht an deutschen oder
    europäischen Grenzen stoppen und entsprechende arbeitsmarkt- und
    sozialpolitische Verwerfungen mit sich bringen.

    Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks
    (ZDH ): "Die Beibehaltung der Fach- und Teillosvergabe ist die zentrale
    Nagelprobe für eine glaubwürdige Mittelstandspolitik dieser Bundesregierung.
    Dieses Prinzip darf nicht aufgegeben werden, weil dies das Risiko birgt, kleine
    und mittlere Betriebe systematisch von öffentlichen Aufträgen auszuschließen.
    Das ist nicht hinnehmbar."

    Andrea Gebhard, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer : "Wer wirklich
    schneller bauen will, braucht einfache Verfahren, Digitalisierung und besser
    ausgestattete Verwaltungen - aber sicher keine Abkehr vom Losgrundsatz.
    Nationale Alleingänge schwächen nicht nur unseren Mittelstand, sondern könnten
    schon in Kürze außerdem auch europäischen Vorgaben widersprechen. Das
    EU-Parlament fordert ausdrücklich eine verpflichtende Losbildung zum Schutz der
    KMU."

    Dr.-Ing. Heinrich Bökamp, Präsident der Bundesingenieurkammer: "Städte und
    Gemeinden sollten sich bewusst machen, welchen Wert die Förderung regionaler
    mittelständischer Planungsbüros hat. Fachkundige Beratung mit Ortskenntnis kommt
    nicht von General- oder Totalunternehmern, sondern von Planerinnen und Planern,
    die die lokalen Bedingungen kennen und kurzfristig tragfähige Lösungen anbieten
    können."

    Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe: "Beim
    Vergabebeschleunigungsgesetz geht es um echte Mittelstandspolitik. Wer den
    Losgrundsatz weiter aushöhlt, schiebt öffentliche Aufträge in Richtung großer
    Konzerne und lässt regionale Betriebe außen vor. Wir erwarten, dass das
    Bekenntnis zur mittelstandsfreundlichen Vergabe im Koalitionsvertrag umgesetzt
    wird und keine Sonntagsrede ist."

