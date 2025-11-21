Berlin (ots) - Der Deutsche Bundestag entscheidet in Kürze über das

Vergabebeschleunigungsgesetz. Das Handwerk sowie Verbände der mittelständischen

Bau- und Planungswirtschaft, die für 90 Prozent der Baubranche stehen,

appellieren in einem gemeinsamen Positionspapier an die Abgeordneten, den

Losgrundsatz nicht weiter aufzuweichen. Der ausgewogene Gesetzentwurf der

Bundesregierung muss ohne die vom Bundesrat geforderten Verschärfungen

verabschiedet werden.



Mittelstand droht Ausschluss von öffentlichen Aufträgen





Der Zentralverband Deutsches Handwerk, der Zentralverband Deutsches Baugewerbe,

die Bundesarchitektenkammer, die Bundesingenieurkammer und die Bundesvereinigung

Bauwirtschaft warnen eindringlich: Eine Ausweitung der

Generalunternehmervergaben würde mittelständische Betriebe faktisch von

öffentlichen Aufträgen ausschließen. 99 Prozent der Bauunternehmen haben unter

100 Beschäftigte, über 90 Prozent der Planungsbüros weniger als 50 Mitarbeiter,

Architekturbüros meist unter 10.



Die Verbände betonen, dass der Losgrundsatz seit über 70 Jahren fairen

Wettbewerb garantiert und das verfassungsrechtliche Gleichheitsprinzip sichert.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ergänzt die bestehenden Ausnahmen bereits

um eine zusätzliche Möglichkeit für Projekte aus dem Sondervermögen - ein

weitreichender Kompromiss, der nun umgesetzt werden muss.



Generalunternehmer kosten mehr - und beschleunigen nichts



Die Bau- und Planungsverbände weisen zudem die Argumentation zurück,

Generalunternehmervergaben würden Bauprojekte beschleunigen. Untersuchungen des

Bundesrechnungshofs belegen vielmehr Mehrkosten von durchschnittlich rund 10

Prozent, teils über 20 Prozent des Auftragsvolumens. Der Koordinierungsaufwand

werde lediglich vom öffentlichen Auftraggeber auf den Generalunternehmer

verlagert.



Besonders problematisch: Kommunen sind auf Gewerbesteuereinnahmen ihrer

heimischen Unternehmen angewiesen. Lokale Planer und Bauunternehmen schaffen

Arbeitsplätze, zahlen Steuern in der Region und sichern Wertschöpfung vor Ort.

Wenn Aufträge an große, auswärtige Konzerne gehen, verlieren Kommunen Einnahmen

und wirtschaftliche Stabilität. Zudem würden Vergaben an Generalunternehmer zu

einer Flut von Nachunternehmerketten führen, die nicht an deutschen oder

europäischen Grenzen stoppen und entsprechende arbeitsmarkt- und

sozialpolitische Verwerfungen mit sich bringen.



Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks

(ZDH ): "Die Beibehaltung der Fach- und Teillosvergabe ist die zentrale

Nagelprobe für eine glaubwürdige Mittelstandspolitik dieser Bundesregierung.

Dieses Prinzip darf nicht aufgegeben werden, weil dies das Risiko birgt, kleine

und mittlere Betriebe systematisch von öffentlichen Aufträgen auszuschließen.

Das ist nicht hinnehmbar."



Andrea Gebhard, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer : "Wer wirklich

schneller bauen will, braucht einfache Verfahren, Digitalisierung und besser

ausgestattete Verwaltungen - aber sicher keine Abkehr vom Losgrundsatz.

Nationale Alleingänge schwächen nicht nur unseren Mittelstand, sondern könnten

schon in Kürze außerdem auch europäischen Vorgaben widersprechen. Das

EU-Parlament fordert ausdrücklich eine verpflichtende Losbildung zum Schutz der

KMU."



Dr.-Ing. Heinrich Bökamp, Präsident der Bundesingenieurkammer: "Städte und

Gemeinden sollten sich bewusst machen, welchen Wert die Förderung regionaler

mittelständischer Planungsbüros hat. Fachkundige Beratung mit Ortskenntnis kommt

nicht von General- oder Totalunternehmern, sondern von Planerinnen und Planern,

die die lokalen Bedingungen kennen und kurzfristig tragfähige Lösungen anbieten

können."



Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe: "Beim

Vergabebeschleunigungsgesetz geht es um echte Mittelstandspolitik. Wer den

Losgrundsatz weiter aushöhlt, schiebt öffentliche Aufträge in Richtung großer

Konzerne und lässt regionale Betriebe außen vor. Wir erwarten, dass das

Bekenntnis zur mittelstandsfreundlichen Vergabe im Koalitionsvertrag umgesetzt

wird und keine Sonntagsrede ist."



Pressekontakt:



Eva Hämmerle

Kommunikation & Presse

Bundesingenieurkammer



Joachimsthaler Str. 12 | 10719 Berlin

T. +49 (0)30 2589 882-23 (Zentrale: - 0)

mailto:haemmerle@bingk.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18349/6163354

OTS: Bundesingenieurkammer







