Mittelstand droht Ausschluss von öffentlichen Aufträgen
Berlin (ots) - Der Deutsche Bundestag entscheidet in Kürze über das
Vergabebeschleunigungsgesetz. Das Handwerk sowie Verbände der mittelständischen
Bau- und Planungswirtschaft, die für 90 Prozent der Baubranche stehen,
appellieren in einem gemeinsamen Positionspapier an die Abgeordneten, den
Losgrundsatz nicht weiter aufzuweichen. Der ausgewogene Gesetzentwurf der
Bundesregierung muss ohne die vom Bundesrat geforderten Verschärfungen
verabschiedet werden.
Mittelstand droht Ausschluss von öffentlichen Aufträgen
Der Zentralverband Deutsches Handwerk, der Zentralverband Deutsches Baugewerbe,
die Bundesarchitektenkammer, die Bundesingenieurkammer und die Bundesvereinigung
Bauwirtschaft warnen eindringlich: Eine Ausweitung der
Generalunternehmervergaben würde mittelständische Betriebe faktisch von
öffentlichen Aufträgen ausschließen. 99 Prozent der Bauunternehmen haben unter
100 Beschäftigte, über 90 Prozent der Planungsbüros weniger als 50 Mitarbeiter,
Architekturbüros meist unter 10.
Die Verbände betonen, dass der Losgrundsatz seit über 70 Jahren fairen
Wettbewerb garantiert und das verfassungsrechtliche Gleichheitsprinzip sichert.
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ergänzt die bestehenden Ausnahmen bereits
um eine zusätzliche Möglichkeit für Projekte aus dem Sondervermögen - ein
weitreichender Kompromiss, der nun umgesetzt werden muss.
Generalunternehmer kosten mehr - und beschleunigen nichts
Die Bau- und Planungsverbände weisen zudem die Argumentation zurück,
Generalunternehmervergaben würden Bauprojekte beschleunigen. Untersuchungen des
Bundesrechnungshofs belegen vielmehr Mehrkosten von durchschnittlich rund 10
Prozent, teils über 20 Prozent des Auftragsvolumens. Der Koordinierungsaufwand
werde lediglich vom öffentlichen Auftraggeber auf den Generalunternehmer
verlagert.
Besonders problematisch: Kommunen sind auf Gewerbesteuereinnahmen ihrer
heimischen Unternehmen angewiesen. Lokale Planer und Bauunternehmen schaffen
Arbeitsplätze, zahlen Steuern in der Region und sichern Wertschöpfung vor Ort.
Wenn Aufträge an große, auswärtige Konzerne gehen, verlieren Kommunen Einnahmen
und wirtschaftliche Stabilität. Zudem würden Vergaben an Generalunternehmer zu
einer Flut von Nachunternehmerketten führen, die nicht an deutschen oder
europäischen Grenzen stoppen und entsprechende arbeitsmarkt- und
sozialpolitische Verwerfungen mit sich bringen.
Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks
(ZDH ): "Die Beibehaltung der Fach- und Teillosvergabe ist die zentrale
Nagelprobe für eine glaubwürdige Mittelstandspolitik dieser Bundesregierung.
Dieses Prinzip darf nicht aufgegeben werden, weil dies das Risiko birgt, kleine
und mittlere Betriebe systematisch von öffentlichen Aufträgen auszuschließen.
Das ist nicht hinnehmbar."
Andrea Gebhard, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer : "Wer wirklich
schneller bauen will, braucht einfache Verfahren, Digitalisierung und besser
ausgestattete Verwaltungen - aber sicher keine Abkehr vom Losgrundsatz.
Nationale Alleingänge schwächen nicht nur unseren Mittelstand, sondern könnten
schon in Kürze außerdem auch europäischen Vorgaben widersprechen. Das
EU-Parlament fordert ausdrücklich eine verpflichtende Losbildung zum Schutz der
KMU."
Dr.-Ing. Heinrich Bökamp, Präsident der Bundesingenieurkammer: "Städte und
Gemeinden sollten sich bewusst machen, welchen Wert die Förderung regionaler
mittelständischer Planungsbüros hat. Fachkundige Beratung mit Ortskenntnis kommt
nicht von General- oder Totalunternehmern, sondern von Planerinnen und Planern,
die die lokalen Bedingungen kennen und kurzfristig tragfähige Lösungen anbieten
können."
Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe: "Beim
Vergabebeschleunigungsgesetz geht es um echte Mittelstandspolitik. Wer den
Losgrundsatz weiter aushöhlt, schiebt öffentliche Aufträge in Richtung großer
Konzerne und lässt regionale Betriebe außen vor. Wir erwarten, dass das
Bekenntnis zur mittelstandsfreundlichen Vergabe im Koalitionsvertrag umgesetzt
wird und keine Sonntagsrede ist."
Pressekontakt:
Eva Hämmerle
Kommunikation & Presse
Bundesingenieurkammer
Joachimsthaler Str. 12 | 10719 Berlin
T. +49 (0)30 2589 882-23 (Zentrale: - 0)
mailto:haemmerle@bingk.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18349/6163354
OTS: Bundesingenieurkammer
