Neuer Inflationsrechner unterstützt bei Planung der Altersvorsorge

Mit dem neuen Inflationsrechner können die Werte aus der DigitalenRentenübersicht und eigene Angaben zur Altersvorsorge an unterschiedlicheInflationsraten angepasst werden. So sehen Nutzerinnen und Nutzer, wie viel IhreRente unter verschiedenen Preisentwicklungen später ungefähr wert wäre.Beispiel: Bei einer jährlichen Inflation von zwei Prozent hätte eine Rente von2.000 Euro in 20 Jahren eine Kaufkraft von rund 1.350 Euro heute.Mit dem neuen Inflationsrechner wird das Angebot der Digitalen Rentenübersichtum ein praxisnahes Werkzeug erweitert, das komplexe wirtschaftlicheZusammenhänge anschaulich macht - für eine realistischere Einschätzung dereigenen Vorsorgesituation und eine bewusstere Altersvorsorgeplanung. WeitereInformationen zur Funktionsweise des neuen Inflationsrechners finden Sie auch indiesem https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Videos/DE/DRV/Vor-der-Rente/digitale-rentenuebersicht-inflationsrechner.html .Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Digitale Rentenübersicht hatdie Deutsche Rentenversicherung Bund zusammengefasst unter: FAQ DigitaleRentenübersicht (https://www.rentenuebersicht.de/DE/05_haeufig_gestellte_fragen/haeufig_gestellte_fragen_node.html) .Pressekontakt:Una GroßmannTel. 030 865-89178mailto:pressestelle@drv-bund.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/50838/6163355OTS: Deutsche Rentenversicherung Bund