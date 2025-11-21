    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Digitale Rentenübersicht

    Neuer Inflationsrechner unterstützt bei Planung der Altersvorsorge

    Berlin (ots) - Die Digitale Rentenübersicht bietet ab sofort einen
    Inflationsrechner an. Das neue Online-Tool hilft Nutzerinnen und Nutzern dabei,
    die Auswirkungen der Inflation auf ihre Altersvorsorgeansprüche besser verstehen
    und künftige Rentenansprüche realistischer einschätzen zu können.

    Im Rahmen einer umfangreichen Evaluation der Digitalen Rentenübersicht haben
    Nutzerinnen und Nutzer den Wunsch nach einem zusätzlichen Werkzeug geäußert, mit
    dem sie den Einfluss der Inflation auf ihre Altersvorsorge auf Grundlage eigener
    Annahmen besser abschätzen können. Die Inflation beeinflusst die Kaufkraft
    zukünftiger Renten und spielt damit auch für die Altersvorsorge eine wichtige
    Rolle. Zu verstehen, wie sich die Inflation auf die eigene Vorsorge auswirken
    kann und dass unter Umständen weniger Geld zur Verfügung steht als erwartet, ist
    daher wichtig.

    Mit dem neuen Inflationsrechner können die Werte aus der Digitalen
    Rentenübersicht und eigene Angaben zur Altersvorsorge an unterschiedliche
    Inflationsraten angepasst werden. So sehen Nutzerinnen und Nutzer, wie viel Ihre
    Rente unter verschiedenen Preisentwicklungen später ungefähr wert wäre.
    Beispiel: Bei einer jährlichen Inflation von zwei Prozent hätte eine Rente von
    2.000 Euro in 20 Jahren eine Kaufkraft von rund 1.350 Euro heute.

    Mit dem neuen Inflationsrechner wird das Angebot der Digitalen Rentenübersicht
    um ein praxisnahes Werkzeug erweitert, das komplexe wirtschaftliche
    Zusammenhänge anschaulich macht - für eine realistischere Einschätzung der
    eigenen Vorsorgesituation und eine bewusstere Altersvorsorgeplanung. Weitere
    Informationen zur Funktionsweise des neuen Inflationsrechners finden Sie auch in
    diesem https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Videos/DE/DRV/Vor-d
    er-Rente/digitale-rentenuebersicht-inflationsrechner.html .

    Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Digitale Rentenübersicht hat
    die Deutsche Rentenversicherung Bund zusammengefasst unter: FAQ Digitale
    Rentenübersicht (https://www.rentenuebersicht.de/DE/05_haeufig_gestellte_fragen/
    haeufig_gestellte_fragen_node.html) .

    http://presseportal.de/pm/50838/6163355
    OTS: Deutsche Rentenversicherung Bund




    Verfasst von news aktuell
