Digitale Rentenübersicht
Neuer Inflationsrechner unterstützt bei Planung der Altersvorsorge
Berlin (ots) - Die Digitale Rentenübersicht bietet ab sofort einen
Inflationsrechner an. Das neue Online-Tool hilft Nutzerinnen und Nutzern dabei,
die Auswirkungen der Inflation auf ihre Altersvorsorgeansprüche besser verstehen
und künftige Rentenansprüche realistischer einschätzen zu können.
Im Rahmen einer umfangreichen Evaluation der Digitalen Rentenübersicht haben
Nutzerinnen und Nutzer den Wunsch nach einem zusätzlichen Werkzeug geäußert, mit
dem sie den Einfluss der Inflation auf ihre Altersvorsorge auf Grundlage eigener
Annahmen besser abschätzen können. Die Inflation beeinflusst die Kaufkraft
zukünftiger Renten und spielt damit auch für die Altersvorsorge eine wichtige
Rolle. Zu verstehen, wie sich die Inflation auf die eigene Vorsorge auswirken
kann und dass unter Umständen weniger Geld zur Verfügung steht als erwartet, ist
daher wichtig.
Inflationsrechner an. Das neue Online-Tool hilft Nutzerinnen und Nutzern dabei,
die Auswirkungen der Inflation auf ihre Altersvorsorgeansprüche besser verstehen
und künftige Rentenansprüche realistischer einschätzen zu können.
Im Rahmen einer umfangreichen Evaluation der Digitalen Rentenübersicht haben
Nutzerinnen und Nutzer den Wunsch nach einem zusätzlichen Werkzeug geäußert, mit
dem sie den Einfluss der Inflation auf ihre Altersvorsorge auf Grundlage eigener
Annahmen besser abschätzen können. Die Inflation beeinflusst die Kaufkraft
zukünftiger Renten und spielt damit auch für die Altersvorsorge eine wichtige
Rolle. Zu verstehen, wie sich die Inflation auf die eigene Vorsorge auswirken
kann und dass unter Umständen weniger Geld zur Verfügung steht als erwartet, ist
daher wichtig.
Mit dem neuen Inflationsrechner können die Werte aus der Digitalen
Rentenübersicht und eigene Angaben zur Altersvorsorge an unterschiedliche
Inflationsraten angepasst werden. So sehen Nutzerinnen und Nutzer, wie viel Ihre
Rente unter verschiedenen Preisentwicklungen später ungefähr wert wäre.
Beispiel: Bei einer jährlichen Inflation von zwei Prozent hätte eine Rente von
2.000 Euro in 20 Jahren eine Kaufkraft von rund 1.350 Euro heute.
Mit dem neuen Inflationsrechner wird das Angebot der Digitalen Rentenübersicht
um ein praxisnahes Werkzeug erweitert, das komplexe wirtschaftliche
Zusammenhänge anschaulich macht - für eine realistischere Einschätzung der
eigenen Vorsorgesituation und eine bewusstere Altersvorsorgeplanung. Weitere
Informationen zur Funktionsweise des neuen Inflationsrechners finden Sie auch in
diesem https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Videos/DE/DRV/Vor-d
er-Rente/digitale-rentenuebersicht-inflationsrechner.html .
Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Digitale Rentenübersicht hat
die Deutsche Rentenversicherung Bund zusammengefasst unter: FAQ Digitale
Rentenübersicht (https://www.rentenuebersicht.de/DE/05_haeufig_gestellte_fragen/
haeufig_gestellte_fragen_node.html) .
Pressekontakt:
Una Großmann
Tel. 030 865-89178
mailto:pressestelle@drv-bund.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50838/6163355
OTS: Deutsche Rentenversicherung Bund
Rentenübersicht und eigene Angaben zur Altersvorsorge an unterschiedliche
Inflationsraten angepasst werden. So sehen Nutzerinnen und Nutzer, wie viel Ihre
Rente unter verschiedenen Preisentwicklungen später ungefähr wert wäre.
Beispiel: Bei einer jährlichen Inflation von zwei Prozent hätte eine Rente von
2.000 Euro in 20 Jahren eine Kaufkraft von rund 1.350 Euro heute.
Mit dem neuen Inflationsrechner wird das Angebot der Digitalen Rentenübersicht
um ein praxisnahes Werkzeug erweitert, das komplexe wirtschaftliche
Zusammenhänge anschaulich macht - für eine realistischere Einschätzung der
eigenen Vorsorgesituation und eine bewusstere Altersvorsorgeplanung. Weitere
Informationen zur Funktionsweise des neuen Inflationsrechners finden Sie auch in
diesem https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Videos/DE/DRV/Vor-d
er-Rente/digitale-rentenuebersicht-inflationsrechner.html .
Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Digitale Rentenübersicht hat
die Deutsche Rentenversicherung Bund zusammengefasst unter: FAQ Digitale
Rentenübersicht (https://www.rentenuebersicht.de/DE/05_haeufig_gestellte_fragen/
haeufig_gestellte_fragen_node.html) .
Pressekontakt:
Una Großmann
Tel. 030 865-89178
mailto:pressestelle@drv-bund.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50838/6163355
OTS: Deutsche Rentenversicherung Bund
Autor folgen