Jetzt besser auf Anleihen-ETFs setzen? Die besten Bond-ETFs 2025!

Anleihe-ETFs erleben ein Rekordjahr. Während klassische Rentenfonds Milliarden verlieren, fließen immer größere Summen in börsengehandelte Bond-Produkte. Laut Morningstar Direct sind bis zum 31. Oktober rund 344 Milliarden US-Dollar in Anleihe-ETFs geflossen – mehr als doppelt so viel wie in vergleichbare Rentenfonds .

Ein Treiber dieses Booms ist die stark ausgeweitete Produktpalette. Erstmals gibt es mehr aktiv gemanagte Anleihe-ETFs als passive, wodurch sich für Anleger zusätzliche Strategien eröffnen. Aktiv geführte Fonds kosten zwar mehr – durchschnittlich 0,35 Prozent pro Jahr statt 0,10 Prozent bei passiven Produkten –, dafür können Manager jedoch flexibel auf Marktbewegungen reagieren.