Zweifel am KI-Boom nehmen zu
Jetzt besser auf Anleihen-ETFs setzen? Die besten Bond-ETFs 2025!
Bond-ETFs boomen. Während KI-Aktien wackeln, liefern ausgewählte Anleihe-ETFs starke Renditen und Stabilität. Diese fünf Produkte gehören 2025 zu den klaren Gewinnern. Die Hintergründe.
Anleihe-ETFs erleben ein Rekordjahr. Während klassische Rentenfonds Milliarden verlieren, fließen immer größere Summen in börsengehandelte Bond-Produkte. Laut Morningstar Direct sind bis zum 31. Oktober rund 344 Milliarden US-Dollar in Anleihe-ETFs geflossen – mehr als doppelt so viel wie in vergleichbare Rentenfonds .
Ein Treiber dieses Booms ist die stark ausgeweitete Produktpalette. Erstmals gibt es mehr aktiv gemanagte Anleihe-ETFs als passive, wodurch sich für Anleger zusätzliche Strategien eröffnen. Aktiv geführte Fonds kosten zwar mehr – durchschnittlich 0,35 Prozent pro Jahr statt 0,10 Prozent bei passiven Produkten –, dafür können Manager jedoch flexibel auf Marktbewegungen reagieren.
Für Anleger bleibt die Frage nach dem eigenen Risikoprofil entscheidend. Anleihen dienen traditionell als Stabilisator im Depot. Investment-Grade-Papiere wie US-Treasuries oder solide Unternehmensanleihen bieten mehr Sicherheit. Hochzinsanleihen liefern zwar höhere Erträge, dafür tragen sie aber auch ein größeres Ausfallrisiko.
Top-Anleihen-ETFs 2025
- Der SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) glänzt mit 17,98 Prozent Jahresperformance, einer TER von 0,55 Prozent und thesaurierter Struktur (ISIN: IE00BDT6FP91).
- Der SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) erzielte 9,75 Prozent Rendite und kostet 0,60 Prozent pro Jahr (ISIN: IE00BK8JH525).
- Der iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) liefert 9,91 Prozent, verlangt 0,50 Prozent Gebühren und schüttet aus (ISIN: IE00B9M6RS56).
- Die thesaurierende Variante, der iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc), kommt auf 10,38 Prozent (ISIN: IE00BJ5JPH63).
- Aufgrund des hohen Fondsvolumens und der starken Nachfrage zählt der zweite große SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ebenfalls zu den Top-Produkten des Jahres.
Dass Anleihen trotz aller Stabilitätsversprechen nicht risikolos sind, wurde 2022 deutlich, als steigende Zinsen massive Kursverluste auslösten. Zwar hat die Federal Reserve inzwischen erneut gesenkt, doch das Zinsniveau liegt weiterhin deutlich über dem Niveau der Nullzinsjahre nach der Finanzkrise. Genau das macht Bond-ETFs wieder attraktiv: Endlich locken verlässliche Kupons und positive reale Renditen.
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion