    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Brantner

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neuer Plan für Ukraine ist 'Unterwerfungsplan'

    Für Sie zusammengefasst
    • Brantner warnt vor Zugeständnissen an Russland.
    • Vorschlag aus Washington ist kein Friedensplan.
    • Europa muss Ukraine bei Gesprächen klar unterstützen.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat vor zu weitreichenden Zugeständnissen an Russland bei den Bemühungen um ein Ende des Angriffskrieges gegen die Ukraine gewarnt. Der derzeit diskutierte Vorschlag aus Washington sei "kein Friedensplan, das ist ein von (Kremlchef Wladimir) Putin diktierter Unterwerfungsplan", sagte Brantner der Deutschen Presse-Agentur. Wer glaube, dies könne zu Frieden führen, "verkenne die Realität".

    Brantner forderte, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die europäischen Partner müssten den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump klar unterstützen. Europa dürfe die Ukraine nicht alleine lassen und müsse sicherstellen, dass Gespräche "nicht in einer quasi Kapitulation münden." Die Ukraine müsse selbstbestimmt über ihre Zukunft entscheiden können.

    Zur weiteren Unterstützung regte die Grünen-Chefin an, eingefrorene russische Vermögen in Europa zu nutzen, um Kiew militärisch und zivil zu stärken: "Es braucht gerade jetzt dieses unmissverständliche und solidarische Signal der Europäer an Selenskyj, aber auch an Trump und Putin." Der Aggressor dürfe nicht dafür belohnt werden, Grenzen zu überschreiten. Merz müsse "beweisen, dass er ein europäischer Kanzler ist", sagte Brantner./skc/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Brantner Neuer Plan für Ukraine ist 'Unterwerfungsplan' Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat vor zu weitreichenden Zugeständnissen an Russland bei den Bemühungen um ein Ende des Angriffskrieges gegen die Ukraine gewarnt. Der derzeit diskutierte Vorschlag aus Washington sei "kein Friedensplan, …