Warum etablierte Marken im Mittelstand ihren digitalen Hebel oft übersehen (FOTO)

Hannover (ots) - Mittelständler vertrauen vor allem auf das Bewährte - doch das

genügt heute längst nicht mehr: Digitale Irrelevanz, schwache

Online-Performance, unqualifizierte Bewerbungen und mangelnde Datentransparenz

verhindern nachhaltiges Wachstum. Doch worin liegt das eigentliche Potenzial

betroffener Firmen und wie können sie es zuverlässig entfalten?



Über Jahrzehnte hinweg haben sie sich einen festen Kundenstamm erarbeitet,

regionale Bekanntheit aufgebaut und von stabilen Vertriebsstrukturen profitiert.

Persönliche Beziehungen, höchste Produktqualität und eine gewachsene Firmen-DNA

sind bei traditionsreichen Marken demnach selbstverständlich. Ein verlässliches

Fundament ist das heute aber längst nicht mehr. Denn während es offline robust

erscheint, bremsen die gleichen Erfolgsfaktoren jegliche Entwicklung im

digitalen Raum aus. Die Folge: Online-Umsätze stagnieren, Werbebudgets

verpuffen, messbare Ergebnisse bleiben aus. Besonders schwer wiegt das fehlende

Verständnis für digitale Kennzahlen und die Trägheit etablierter Prozesse. "Das

Problem ist nicht, dass Mittelständler ihre Marken nicht kennen, sondern, dass

sie noch immer nach alten Mustern agieren und dabei die Potenziale der digitalen

Welt verpassen", betont Jana Micus von Adstronauts.







einer klar messbaren Strategie", fügt sie hinzu. Ihr Erfahrungswert: Die

entscheidende Schwachstelle ist selten das Marketingbudget, sondern der fehlende

Überblick über die Customer Journey, die Integration smarter Technologien sowie

der datengestützte Dialog entlang aller Kanäle. "Immer wieder sehe ich, wie

Unternehmen nach dem Prinzip Hoffnung agieren: einzelne Kampagnen,

kanalgetriebene Schnellschüsse, keine saubere Verknüpfung von Websites, CRM und

Tracking-Setups", so Jana Micus weiter. Für sie steht fest: Erst ein

strukturierter, systemischer Ansatz, der messbare Resultate liefert, legt das

Fundament für nachhaltigen Markenwert und stetiges Wachstum. Was das konkret

bedeutet und wie etablierte Marken den digitalen Hebel endlich nutzen, verrät

sie hier.



Vom traditionellen Regional-Champion zum digitalen Markenführer: Mit dem System

von Adstronauts zum Erfolg



Sie begeistern zum Beispiel auf Branchenmessen, verfügen über eine makellose

Reputation und punkten mit persönlicher Beratung. Doch oft vergessen

Mittelständler, dass diese Stärken im Internet nur als Schaufenster existieren -

ohne Abschlusslogik, ohne nachhaltige Wertschöpfung. Genau hier setzt die

Adstronauts-Methodik an: "Die DNA einer Marke muss immer auch ins Digitale

Die DNA einer Marke muss immer auch ins Digitale übertragen werden - idealerweise als systematische Customer Journey, die von





