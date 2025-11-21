Jana Micus von Adstronauts
Warum etablierte Marken im Mittelstand ihren digitalen Hebel oft übersehen (FOTO)
Hannover (ots) - Mittelständler vertrauen vor allem auf das Bewährte - doch das
genügt heute längst nicht mehr: Digitale Irrelevanz, schwache
Online-Performance, unqualifizierte Bewerbungen und mangelnde Datentransparenz
verhindern nachhaltiges Wachstum. Doch worin liegt das eigentliche Potenzial
betroffener Firmen und wie können sie es zuverlässig entfalten?
Über Jahrzehnte hinweg haben sie sich einen festen Kundenstamm erarbeitet,
regionale Bekanntheit aufgebaut und von stabilen Vertriebsstrukturen profitiert.
Persönliche Beziehungen, höchste Produktqualität und eine gewachsene Firmen-DNA
sind bei traditionsreichen Marken demnach selbstverständlich. Ein verlässliches
Fundament ist das heute aber längst nicht mehr. Denn während es offline robust
erscheint, bremsen die gleichen Erfolgsfaktoren jegliche Entwicklung im
digitalen Raum aus. Die Folge: Online-Umsätze stagnieren, Werbebudgets
verpuffen, messbare Ergebnisse bleiben aus. Besonders schwer wiegt das fehlende
Verständnis für digitale Kennzahlen und die Trägheit etablierter Prozesse. "Das
Problem ist nicht, dass Mittelständler ihre Marken nicht kennen, sondern, dass
sie noch immer nach alten Mustern agieren und dabei die Potenziale der digitalen
Welt verpassen", betont Jana Micus von Adstronauts.
"Der entscheidende Hebel liegt dabei nicht in noch mehr Werbedruck, sondern in
einer klar messbaren Strategie", fügt sie hinzu. Ihr Erfahrungswert: Die
entscheidende Schwachstelle ist selten das Marketingbudget, sondern der fehlende
Überblick über die Customer Journey, die Integration smarter Technologien sowie
der datengestützte Dialog entlang aller Kanäle. "Immer wieder sehe ich, wie
Unternehmen nach dem Prinzip Hoffnung agieren: einzelne Kampagnen,
kanalgetriebene Schnellschüsse, keine saubere Verknüpfung von Websites, CRM und
Tracking-Setups", so Jana Micus weiter. Für sie steht fest: Erst ein
strukturierter, systemischer Ansatz, der messbare Resultate liefert, legt das
Fundament für nachhaltigen Markenwert und stetiges Wachstum. Was das konkret
bedeutet und wie etablierte Marken den digitalen Hebel endlich nutzen, verrät
sie hier.
Vom traditionellen Regional-Champion zum digitalen Markenführer: Mit dem System
von Adstronauts zum Erfolg
Sie begeistern zum Beispiel auf Branchenmessen, verfügen über eine makellose
Reputation und punkten mit persönlicher Beratung. Doch oft vergessen
Mittelständler, dass diese Stärken im Internet nur als Schaufenster existieren -
ohne Abschlusslogik, ohne nachhaltige Wertschöpfung. Genau hier setzt die
Adstronauts-Methodik an: "Die DNA einer Marke muss immer auch ins Digitale
übertragen werden - idealerweise als systematische Customer Journey, die von
