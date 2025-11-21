    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Warum etablierte Marken im Mittelstand ihren digitalen Hebel oft übersehen (FOTO)

    Hannover (ots) - Mittelständler vertrauen vor allem auf das Bewährte - doch das
    genügt heute längst nicht mehr: Digitale Irrelevanz, schwache
    Online-Performance, unqualifizierte Bewerbungen und mangelnde Datentransparenz
    verhindern nachhaltiges Wachstum. Doch worin liegt das eigentliche Potenzial
    betroffener Firmen und wie können sie es zuverlässig entfalten?

    Über Jahrzehnte hinweg haben sie sich einen festen Kundenstamm erarbeitet,
    regionale Bekanntheit aufgebaut und von stabilen Vertriebsstrukturen profitiert.
    Persönliche Beziehungen, höchste Produktqualität und eine gewachsene Firmen-DNA
    sind bei traditionsreichen Marken demnach selbstverständlich. Ein verlässliches
    Fundament ist das heute aber längst nicht mehr. Denn während es offline robust
    erscheint, bremsen die gleichen Erfolgsfaktoren jegliche Entwicklung im
    digitalen Raum aus. Die Folge: Online-Umsätze stagnieren, Werbebudgets
    verpuffen, messbare Ergebnisse bleiben aus. Besonders schwer wiegt das fehlende
    Verständnis für digitale Kennzahlen und die Trägheit etablierter Prozesse. "Das
    Problem ist nicht, dass Mittelständler ihre Marken nicht kennen, sondern, dass
    sie noch immer nach alten Mustern agieren und dabei die Potenziale der digitalen
    Welt verpassen", betont Jana Micus von Adstronauts.

    "Der entscheidende Hebel liegt dabei nicht in noch mehr Werbedruck, sondern in
    einer klar messbaren Strategie", fügt sie hinzu. Ihr Erfahrungswert: Die
    entscheidende Schwachstelle ist selten das Marketingbudget, sondern der fehlende
    Überblick über die Customer Journey, die Integration smarter Technologien sowie
    der datengestützte Dialog entlang aller Kanäle. "Immer wieder sehe ich, wie
    Unternehmen nach dem Prinzip Hoffnung agieren: einzelne Kampagnen,
    kanalgetriebene Schnellschüsse, keine saubere Verknüpfung von Websites, CRM und
    Tracking-Setups", so Jana Micus weiter. Für sie steht fest: Erst ein
    strukturierter, systemischer Ansatz, der messbare Resultate liefert, legt das
    Fundament für nachhaltigen Markenwert und stetiges Wachstum. Was das konkret
    bedeutet und wie etablierte Marken den digitalen Hebel endlich nutzen, verrät
    sie hier.

    Vom traditionellen Regional-Champion zum digitalen Markenführer: Mit dem System
    von Adstronauts zum Erfolg

    Sie begeistern zum Beispiel auf Branchenmessen, verfügen über eine makellose
    Reputation und punkten mit persönlicher Beratung. Doch oft vergessen
    Mittelständler, dass diese Stärken im Internet nur als Schaufenster existieren -
    ohne Abschlusslogik, ohne nachhaltige Wertschöpfung. Genau hier setzt die
    Adstronauts-Methodik an: "Die DNA einer Marke muss immer auch ins Digitale
    übertragen werden - idealerweise als systematische Customer Journey, die von
