USA - Hype oder Investment?
US-Aktien: Hype oder Investment?
In der Welt der Geldanlage führen kaum ein Weg an ihnen vorbei: US-Aktien. Während der deutsche Leitindex Dax oft schwächelt, meldet der S&P 500 regelmäßig neue Rekordhöchststände.
In der Welt der Geldanlage führen kaum ein Weg an ihnen vorbei: US-Aktien. Während der deutsche Leitindex Dax oft schwächelt, meldet der S&P 500 regelmäßig neue Rekordhöchststände. Doch stellt sich vielen Anlegern die berechtigte Frage: Handelt es sich bei US-Aktien um ein sinnvolles Investment für das eigene Portfolio oder nur um einen überbewerteten Hype?
Den ganzen Artikel finden Sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte