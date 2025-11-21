    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Vermögensaufbau für die Jüngsten

    Traders Place startet Kinderdepot

    Freilassing (ots) - Ab sofort können Eltern gebührenfrei für ihren Nachwuchs in
    eine Vielzahl an Wertpapieren investieren

    Der deutsche Online-Broker Traders Place erweitert sein Portfolio um ein
    weiteres Produkt: Ab sofort können Familien mit dem neuen Kinderdepot
    unkompliziert und kostengünstig am Kapitalmarkt für ihre Kinder investieren. Die
    im bayerischen Freilassing ansässige Plattform schafft damit eine moderne Lösung
    für den langfristigen Vermögensaufbau der jüngsten Generation. Mit dem
    Kinderdepot bietet Traders Place Eltern die Möglichkeit, für ihren Nachwuchs
    gebührenfrei Sparpläne einzurichten und Transaktionen auszuführen. Das Angebot
    für Sparpläne umfasst mehr als 2.000 ETFs, über 100 Fonds und über 1.300 Aktien.

    Pressetext und Fotos: https://www.pressefach.info/tradersplace/

    Pressekontakt:

    Traders Place
    Ernst Huber
    Telefon: +49 (0)8654 682450
    E-Mail: mailto:presse@tradersplace.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171493/6163411
    OTS: Traders Place GmbH & Co. KGaA



