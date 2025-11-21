Traders Place startet Kinderdepot

Freilassing (ots) - Ab sofort können Eltern gebührenfrei für ihren Nachwuchs ineine Vielzahl an Wertpapieren investierenDer deutsche Online-Broker Traders Place erweitert sein Portfolio um einweiteres Produkt: Ab sofort können Familien mit dem neuen Kinderdepotunkompliziert und kostengünstig am Kapitalmarkt für ihre Kinder investieren. Dieim bayerischen Freilassing ansässige Plattform schafft damit eine moderne Lösungfür den langfristigen Vermögensaufbau der jüngsten Generation. Mit demKinderdepot bietet Traders Place Eltern die Möglichkeit, für ihren Nachwuchsgebührenfrei Sparpläne einzurichten und Transaktionen auszuführen. Das Angebotfür Sparpläne umfasst mehr als 2.000 ETFs, über 100 Fonds und über 1.300 Aktien.Pressetext und Fotos: https://www.pressefach.info/tradersplace/Pressekontakt:Traders PlaceErnst HuberTelefon: +49 (0)8654 682450E-Mail: mailto:presse@tradersplace.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171493/6163411OTS: Traders Place GmbH & Co. KGaA