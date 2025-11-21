Vermögensaufbau für die Jüngsten
Traders Place startet Kinderdepot
Freilassing (ots) - Ab sofort können Eltern gebührenfrei für ihren Nachwuchs in
eine Vielzahl an Wertpapieren investieren
Der deutsche Online-Broker Traders Place erweitert sein Portfolio um ein
weiteres Produkt: Ab sofort können Familien mit dem neuen Kinderdepot
unkompliziert und kostengünstig am Kapitalmarkt für ihre Kinder investieren. Die
im bayerischen Freilassing ansässige Plattform schafft damit eine moderne Lösung
für den langfristigen Vermögensaufbau der jüngsten Generation. Mit dem
Kinderdepot bietet Traders Place Eltern die Möglichkeit, für ihren Nachwuchs
gebührenfrei Sparpläne einzurichten und Transaktionen auszuführen. Das Angebot
für Sparpläne umfasst mehr als 2.000 ETFs, über 100 Fonds und über 1.300 Aktien.
