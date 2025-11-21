Starke Ausschüttungen
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Keihan Holdings bietet umfassende Transport- und Immobilienlösungen in der Kansai-Region an, mit starker Marktstellung und einzigartiger regionaler Integration.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Keihan Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Keihan Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,02 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+22,91 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,24 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Keihan Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.11.2025
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Keihan Holdings Aktie. Mit einer Performance von +2,24 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es mit der Aktie weiter?
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|97,00
|+142,50 %
|+3,02 %
|2025
|40,00
|+14,29 %
|+1,15 %
|2024
|35,00
|+16,67 %
|+1,02 %
|2023
|30,00
|+20,00 %
|+0,86 %
Warum Keihan Holdings für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,02 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +22,91 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,24
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Keihan Holdings Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,23 %
|1 Monat
|-4,19 %
|3 Monate
|-5,67 %
|1 Jahr
|-16,06 %
Informationen zur Keihan Holdings Aktie
Es gibt 107 Mio. Keihan Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,95 Mrd. € wert.
Keihan Holdings Aktie jetzt kaufen?
Ob die Keihan Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Keihan Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.