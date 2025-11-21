Canal+ bekommt Rückenwind von europäischen Fußballrechten

LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien des französischen Medienkonzerns Groupe Canal Plus (Canal+) bekommen am Freitag in einem schwachen Marktumfeld viel Rückenwind von einer positiven Sportrechte-Überraschung. Die in London hauptnotierten Aktien legten zuletzt um 6,4 Prozent zu.

Das Unternehmen, das aus der Aufspaltung des Medienkonzerns Vivendi hervorgegangen war, behält in Frankreich bis ins Jahr 2031 die Exklusivrechte an den europäischen Fußball-Klubwettbewerben, darunter die Champions League als Königsklasse.