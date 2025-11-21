    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANAL+ AktievorwärtsNachrichten zu CANAL+

    Canal+ bekommt Rückenwind von europäischen Fußballrechten

    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien des französischen Medienkonzerns Groupe Canal Plus (Canal+) bekommen am Freitag in einem schwachen Marktumfeld viel Rückenwind von einer positiven Sportrechte-Überraschung. Die in London hauptnotierten Aktien legten zuletzt um 6,4 Prozent zu.

    Das Unternehmen, das aus der Aufspaltung des Medienkonzerns Vivendi hervorgegangen war, behält in Frankreich bis ins Jahr 2031 die Exklusivrechte an den europäischen Fußball-Klubwettbewerben, darunter die Champions League als Königsklasse.

    Experte Christophe Cherblanc von Bernstein Research betonte, das Ergebnis der Ausschreibung übertreffe die optimistischsten Erwartungen. Er sprach von einem "Grand Slam" in Anlehnung an den großen Wurf im Tennis, der in einer Saison für den Gewinn der vier bedeutendsten Tennis-Turniere der Welt steht. In anderen Ländern wie etwa Deutschland oder Großbritannien habe der Streaming-Anbieter Paramount+ aggressiv mitgeboten, doch in Frankreich ändere sich auf Ebene der europäischen Wettbewerbe für viele Jahre nichts am Content. Obendrein erwähnten Experten noch sinkende Kosten für die Rechte positiv./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANAL+ Aktie

    Die CANAL+ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 2,50 auf Tradegate (21. November 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANAL+ Aktie um +6,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von CANAL+ bezifferte sich zuletzt auf 2,74 Mrd..




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
