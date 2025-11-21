Rocket Internet befreit Westwing: Spannender Deal enthüllt!
Rocket Internet SE bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen Kontrolle und regulatorischen Auflagen, während die BaFin mit strengen Bedingungen die Einhaltung der 30%-Schwelle bei der Westwing Group SE überwacht.
Foto: adobe.stock.com
- Rocket Internet SE wurde von der BaFin von den Verpflichtungen zur Veröffentlichung der Kontrollerlangung an der Westwing Group SE befreit.
- Die Befreiung gilt unter der Bedingung, dass Rocket Internet SE keine Stimmrechte von 30 % oder mehr an der Westwing Group SE ausübt.
- Die Westwing Group SE hat ein Grundkapital von 20.903.968 Euro, eingeteilt in 20.903.968 nennwertlose Stückaktien.
- Rocket Internet SE hält derzeit 29,95 % der Stimmrechte an der Westwing Group SE und könnte durch Aktienrückkäufe die Kontrollschwelle überschreiten.
- Die BaFin hat Auflagen erlassen, die eine unverzügliche Mitteilung über die Erlangung der Kontrolle und die Vorlage von Stimmrechtsanmeldungen erfordern.
- Die Befreiung ist an Widerrufsvorbehalte gebunden, um sicherzustellen, dass Rocket Internet SE nicht dauerhaft eine Kontrollposition einnimmt.
Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum in Frankfurt, bei Westwing ist am 25.11.2025.
Der Kurs von Westwing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,825EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,20 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,750EUR das entspricht einem Minus von -0,58 % seit der Veröffentlichung.
-0,39 %
+0,79 %
+11,84 %
+0,79 %
+59,38 %
+67,76 %
-55,22 %
-53,64 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte