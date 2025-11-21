    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group

    Alzchem Group Aktie - Kurs auf Talfahrt - 21.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Alzchem Group Aktie bisher Verluste von -4,78 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alzchem Group Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

    Alzchem Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.11.2025

    Mit einer Performance von -4,78 % musste die Alzchem Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Alzchem Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,78 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Alzchem Group Aktionäre einen Verlust von -6,90 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um -3,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Alzchem Group auf +131,27 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

    Alzchem Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,89 %
    1 Monat -16,68 %
    3 Monate -6,90 %
    1 Jahr +118,17 %

    Informationen zur Alzchem Group Aktie

    Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd.EUR € wert.

    Alzchem Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alzchem Group

    -4,63 %
    -5,11 %
    -17,62 %
    -7,54 %
    +115,95 %
    +604,61 %
    +519,05 %
    +149,52 %
    ISIN:DE000A2YNT30WKN:A2YNT3



