USD/JPY verliert leicht aktuell 156,85200 JPY

    Foto: adobe.stock.com
    Abwärtsdruck bremst den Kurs: USD/JPY sinkt um -0,39 % auf 156,85200JPY. Die Stimmung zeigt sich vorsichtig.

    USD/JPY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,47 %
    1 Monat +3,24 %
    3 Monate +5,69 %
    1 Jahr +1,49 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte USD/JPY bei 104,5157JPY. Aus einer Anlage von 10.000JPY wäre bis heute bei einem Kurs von 156,85200JPY ein Wert von 15.007,5JPY geworden – ein Gewinn von +50,08 %.

    Informationen zum Japanischen Yen

    Seit seiner Einführung 1871 ist der Yen ein zentrales Element im Welthandel. Besonders der EUR-JPY-Kurs zeigt, wie sensibel die Märkte auf Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen reagieren. In unsicheren Zeiten wertet der Yen oft auf, was den Kursverlauf für Anleger besonders interessant macht.

    Ob ein Investment in USD/JPY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    RSS-Feed abonnieren

