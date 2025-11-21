    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heftiger Rückgang Silber verliert -3,45 %

    Heftiger Rückgang: Silberpreis -3,45 % auf 48,97 USD.

    Silberpreis - Heftiger Rückgang Silber verliert -3,45 %
    Foto:
    Abverkauf am Silbermarkt: -3,45 % in 24 Stunden, aktueller Kurs 48,97USD. Investoren ziehen Kapital ab.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,77 %
    1 Monat -4,81 %
    3 Monate +30,44 %
    1 Jahr +58,48 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 20,72296USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 48,97USD ein Wert von 23.631,8USD geworden – ein Gewinn von +136,32 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger die Rücksetzer als Kaufgelegenheit sehen, sind andere besorgt über den Kursrückgang unter die 50-Dollar-Marke. Technische Analysen deuten auf mögliche weitere Verluste hin, jedoch gibt es auch Erwartungen auf eine Erholung. Fundamentale Aspekte wie sinkende Bestände und geopolitische Risiken könnten die Preise langfristig stützen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    -2,58 %
    -6,77 %
    -4,81 %
    +30,44 %
    +58,48 %
    +136,32 %
    +103,49 %
    +250,44 %
    +203,09 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Silberpreis Heftiger Rückgang Silber verliert -3,45 % Heftiger Rückgang: Silberpreis -3,45 % auf 48,97 USD.