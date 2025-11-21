    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim
    MWB RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Wojahn lobte am Freitag die starke Margenerholung des Tickethändlers und Eventveranstalters. Die derzeitige Aktienbewertung sei attraktiv./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,05 % und einem Kurs von 82,15EUR auf Tradegate (21. November 2025, 13:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: MWB RESEARCH
    Analyst: Oliver Wojahn
    Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 100
    Kursziel alt: 100
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



