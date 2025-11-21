MWB RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Wojahn lobte am Freitag die starke Margenerholung des Tickethändlers und Eventveranstalters. Die derzeitige Aktienbewertung sei attraktiv./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,05 % und einem Kurs von 82,15EUR auf Tradegate (21. November 2025, 13:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MWB RESEARCH

Analyst: Oliver Wojahn

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

