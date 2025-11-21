MWB RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Wojahn lobte am Freitag die starke Margenerholung des Tickethändlers und Eventveranstalters. Die derzeitige Aktienbewertung sei attraktiv./ag/mis
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,05 % und einem Kurs von 82,15EUR auf Tradegate (21. November 2025, 13:03 Uhr) gehandelt.
