Nvidia wirft intraday 370 Milliarden hin und her – Cathie Wood schlägt zu!

Zum Stichtag 20. November hielt der ARK Innovation ETF insgesamt 505.395 Nvidia-Aktien. Nvidia ist damit Woods 23.-größte Position und bleibt trotz des Zukaufs ein vergleichsweise kleiner Bestandteil des Fondsportfolios. Auch in anderen aktiv gemanagten ARK-ETFs ist Nvidia vertreten, zählt dort aber ebenfalls nicht zu den Top-Positionen.

Starinvestorin Cathie Wood hat erstmals seit Monaten wieder bei Nvidia zugegriffen. Ihr Flaggschiff-ETF ARK Innovation kaufte am Donnerstag 93.374 Nvidia-Aktien – der erste Zukauf seit dem 4. August, wie die täglichen Handelsdaten von ARK Invest zeigen. Der Schritt erfolgte unmittelbar nach Nvidias Quartalszahlen, die über den Erwartungen lagen und den Kurs zunächst um mehr als fünf Prozent nach oben trieben. Im späteren Handel drehte die Aktie jedoch ins Minus und schloss 3,15 Prozent tiefer bei 180,64 US-Dollar, da der Markt seine Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed im Dezember zurücknahm.

Der turbulente Handelstag nach den Quartalszahlen unterstrich die enorme Volatilität des Titels: Der Kurs schwankte intraday um über 370 Milliarden US-Dollar an Börsenwert – eine Bewegung, die selbst in der KI-Euphorie selten ist. Viele Anleger reagierten nach der ersten Begeisterung skeptisch, weil der detaillierte Blick in den Geschäftsbericht Schwachstellen offenbarte.

Besonders kritisch wurde aufgenommen, dass ein großer Teil des Quartalsumsatzes auf sehr wenige Abnehmer entfiel. Vier Großkunden sollen laut Marktbeobachtern rund 60 Prozent des Umsatzes ausgemacht haben, wobei Nvidia in einige dieser Kunden selbst investiert hat. Zudem wurden viele Bestellungen nicht sofort bezahlt. Die ausstehenden Forderungen stiegen im Vergleich zum Vorquartal deutlich stärker als der Umsatz, was darauf hindeutet, dass Kunden ihre Bestellungen zunehmend auf Rechnung tätigen – ein Trend, der bei einem Unternehmen mit dieser Bewertung für Unruhe sorgt.

Nach dem Mix aus starken Zahlen, hoher Volatilität und Bilanzdetails bleibt Nvidia für Wood dennoch ein Kauf. Für den Markt hingegen bleibt die Frage stehen, wie nachhaltig das Wachstum ist, wenn Umsätze auf wenige Großkunden konzentriert sind und der Cash-Zufluss hinter dem Bestelleingang zurückbleibt.

