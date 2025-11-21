    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Chaos nach Rekordzahlen

    1185 Aufrufe 1185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia wirft intraday 370 Milliarden hin und her – Cathie Wood schlägt zu!

    Die Aktie schoss erst hoch, drehte dann aber abrupt ins Minus. Während Nvidias Wert binnen Stunden um hunderte Milliarden schwankte, nutzte Cathie Wood den Moment für ihren ersten Zukauf seit Monaten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Cathie Wood kauft 93.374 Nvidia-Aktien wieder zu.
    • Nvidia-Aktie schwankt stark, schließt 3,15% tiefer.
    • Umsatz stark von wenigen Kunden abhängig, Risiko hoch.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Chaos nach Rekordzahlen - Nvidia wirft intraday 370 Milliarden hin und her – Cathie Wood schlägt zu!
    Foto: ARK Invest

    Starinvestorin Cathie Wood hat erstmals seit Monaten wieder bei Nvidia zugegriffen. Ihr Flaggschiff-ETF ARK Innovation kaufte am Donnerstag 93.374 Nvidia-Aktien – der erste Zukauf seit dem 4. August, wie die täglichen Handelsdaten von ARK Invest zeigen. Der Schritt erfolgte unmittelbar nach Nvidias Quartalszahlen, die über den Erwartungen lagen und den Kurs zunächst um mehr als fünf Prozent nach oben trieben. Im späteren Handel drehte die Aktie jedoch ins Minus und schloss 3,15 Prozent tiefer bei 180,64 US-Dollar, da der Markt seine Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed im Dezember zurücknahm.

    Zum Stichtag 20. November hielt der ARK Innovation ETF insgesamt 505.395 Nvidia-Aktien. Nvidia ist damit Woods 23.-größte Position und bleibt trotz des Zukaufs ein vergleichsweise kleiner Bestandteil des Fondsportfolios. Auch in anderen aktiv gemanagten ARK-ETFs ist Nvidia vertreten, zählt dort aber ebenfalls nicht zu den Top-Positionen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    167,03€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    188,59€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der turbulente Handelstag nach den Quartalszahlen unterstrich die enorme Volatilität des Titels: Der Kurs schwankte intraday um über 370 Milliarden US-Dollar an Börsenwert – eine Bewegung, die selbst in der KI-Euphorie selten ist. Viele Anleger reagierten nach der ersten Begeisterung skeptisch, weil der detaillierte Blick in den Geschäftsbericht Schwachstellen offenbarte.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Besonders kritisch wurde aufgenommen, dass ein großer Teil des Quartalsumsatzes auf sehr wenige Abnehmer entfiel. Vier Großkunden sollen laut Marktbeobachtern rund 60 Prozent des Umsatzes ausgemacht haben, wobei Nvidia in einige dieser Kunden selbst investiert hat. Zudem wurden viele Bestellungen nicht sofort bezahlt. Die ausstehenden Forderungen stiegen im Vergleich zum Vorquartal deutlich stärker als der Umsatz, was darauf hindeutet, dass Kunden ihre Bestellungen zunehmend auf Rechnung tätigen – ein Trend, der bei einem Unternehmen mit dieser Bewertung für Unruhe sorgt.

    Nach dem Mix aus starken Zahlen, hoher Volatilität und Bilanzdetails bleibt Nvidia für Wood dennoch ein Kauf. Für den Markt hingegen bleibt die Frage stehen, wie nachhaltig das Wachstum ist, wenn Umsätze auf wenige Großkunden konzentriert sind und der Cash-Zufluss hinter dem Bestelleingang zurückbleibt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 166,11$, was einem Rückgang von -8,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chaos nach Rekordzahlen Nvidia wirft intraday 370 Milliarden hin und her – Cathie Wood schlägt zu! Die Aktie schoss erst hoch, drehte dann aber abrupt ins Minus. Während Nvidias Wert binnen Stunden um hunderte Milliarden schwankte, nutzte Cathie Wood den Moment für ihren ersten Zukauf seit Monaten.