    Crash-Angst

    Ray Dalio warnt vor der großen Marktblase – und rät trotzdem vom Verkaufen ab

    Der Bridgewater-Gründer sieht klare Parallelen zu früheren Börsenexzessen. Warum Dalio vor einer Blase warnt, aber Anleger dennoch investiert bleiben sollen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Dalio warnt vor Blase, rät aber zu Ruhe beim Investieren.
    • Historische Parallelen zu 1929 und 2000 erkennbar.
    • Diversifikation und Gold als Absicherung empfohlen.
    Crash-Angst - Ray Dalio warnt vor der großen Marktblase – und rät trotzdem vom Verkaufen ab
    Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Javier Rojas

    Ray Dalio warnt vor einer eindeutigen Marktblase, rät Anlegern aber weiterhin zur Ruhe. In mehreren Interviews erklärte der Bridgewater-Gründer, dass die heutige Situation "zu etwa 80 Prozent" historischen Blasen wie 1929 oder 2000 ähnele. Eine Blase definierte er als Phase, in der "durch Mechanismen wie überhöhte Bewertungen und übermäßige Multiplikatoren viel Wohlstand geschaffen wird". Dennoch sei ein panikartiger Ausstieg der falsche Schluss. "Verkaufen Sie nicht nur, weil es eine Blase gibt", sagte Dalio bei CNBC.

    Dalio argumentiert, dass Investments in späten Blasenphasen statistisch zwar über zehn Jahre niedrige Renditen liefern – meist "zwischen 2 Prozent und -2 Prozent pro Jahr" –, dass aber immer ein Auslöser notwendig sei, bevor eine Blase platzt. "Blasen müssen platzen", sagte er. Doch dafür brauche es einen akuten Liquiditätsbedarf auf Investorenseite, etwa durch Schulden, Steuern oder politische Schocks. "Das wird jetzt nicht passieren." Stattdessen verweist er auf wachsendes Risiko durch hohe Verschuldung, rekordhohe Marginschulden von 1,2 Billionen US-Dollar und eine extreme Vermögenskonzentration, die die Märkte fragiler mache.

    Während Dalio warnt, lieferte Nvidia Zahlen, die den Markt elektrisieren. Der Konzern meldete 57 Milliarden US-Dollar Umsatz im dritten Quartal – ein Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 62 Prozent im Jahresvergleich. Die Nachfrage nach Blackwell-GPUs trieb allein das Datacenter-Segment auf 51,2 Milliarden US-Dollar. Nvidia geht zudem davon aus, dass 2025/26 bereits "eine Nachfrage nach KI-Chips im Wert von rund 500 Milliarden US-Dollar" absehbar ist. CEO Jensen Huang wies alle Blasengerüchte zurück: "Wir sehen etwas ganz anderes" und verwies auf drei gleichzeitig laufende Umwälzungen – beschleunigtes Computing, neue generative KI-Anwendungen und "agentische KI", die ohne Nutzereingaben operiert.

    Trotz der Euphorie fielen Nvidia und der breitere Markt bereits am Donnerstag ins Minus, belastet durch gemischte Konjunkturdaten und Unsicherheit über die nächste Fed-Sitzung. Dalio sieht die Fundamentaldaten des KI-Sektors zwar als stark an, warnt jedoch vor den strukturellen Risiken des Gesamtmarkts. Eine mögliche Vermögenssteuer in Kalifornien bezeichnete er als beispielhaften politischen Auslöser für Liquiditätsengpässe.

    Statt eines Verkaufs empfiehlt Dalio Diversifikation – besonders über harte Vermögenswerte. Gold, das in diesem Jahr Rekorde erreicht hat, sei ein wichtiges Absicherungsinstrument. Seine zentrale Botschaft bleibt: Die Blase ist real, aber nicht am Ende. "Ich möchte noch einmal betonen, dass viel steigen kann, bevor die Blase platzt."

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 154,1EUR auf Tradegate (21. November 2025, 16:13 Uhr) gehandelt.



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
