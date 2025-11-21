Onco-Innovations: Dalton Pharma startet PNKP-Optimierung für Krebstherapie
Onco-Innovations Ltd. und Dalton Pharma Services setzen neue Maßstäbe in der Krebsforschung: Gemeinsam optimieren sie den Herstellungsprozess des vielversprechenden PNKP-Inhibitors „A83B4C63“.
Foto: adobe.stock.com
- Onco-Innovations Ltd. hat mit Dalton Pharma Services die Prozessoptimierung und Scale-up-Aktivitäten für den PNKP-Inhibitor “A83B4C63” begonnen.
- Ziel der Optimierung ist die Etablierung eines robusten und skalierbaren Herstellungsprozesses für klinische Materialien unter nicht-GMP-Bedingungen.
- Dalton wird intermediäre Scale-up-Chargen mit Zielvolumen von 500 g des Vorläufers “A83” und 1.000 g des Vorläufers “B4” herstellen, um die präklinische Produktion vorzubereiten.
- Der Wirkstoff “A83B4C63” ist Teil einer innovativen Nanopartikel-Mizellen-Formulierung, die tumorspezifische Anwendungen des PNKP-Inhibitors ermöglicht.
- Das Fertigungsprogramm umfasst die Entwicklung von Analysemethoden und Stabilitätstests gemäß ICH-Richtlinien sowie eine Sicherheits- und Risikobeurteilung des Wirkstoffs.
- CEO Thomas O’Shaughnessy betont, dass dieser Schritt einen entscheidenden Übergang zur skalierbaren präklinischen Produktion darstellt und die Grundlage für zukünftige GMP-Herstellungen schafft.
Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,76 % im
Minus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,0400EUR das entspricht einem Plus von +1,46 % seit der Veröffentlichung.
-1,89 %
+0,94 %
+32,10 %
-11,57 %
+187,29 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
