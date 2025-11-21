OpenAI schmiedet Mega-Bündnis: Foxconn baut Amerikas KI-Maschinen

OpenAI-Chef Sam Altman betont den industriepolitischen Anspruch: "Dieses partnerschaftliche Projekt ist ein Schritt, um die Kerntechnologien des KI-Zeitalters hier zu bauen." Er sieht darin einen Beitrag, die technologische Führungsrolle der USA langfristig zu sichern.

OpenAI und der taiwanische Elektronikriese Foxconn entwickeln künftig gemeinsam zentrale Hardware für amerikanische KI-Rechenzentren. Beide Unternehmen bestätigten, dass Foxconn in seinen US-Werken spezielle Racks, Kabelsysteme, Netzwerkmodule und Energiekomponenten für KI-Infrastruktur fertigen wird. OpenAI erhält frühen Zugang zu den Produkten und kann sie nach Bedarf erwerben. Finanzielle Verpflichtungen enthält der Startvertrag noch nicht. Trotz der Ankündigung des Deals schloss die Foxconn-Aktie am Freitag in Taiwan mit einem Minus von 3,61 Prozent.

Foxconns Milliardenpläne für den US-Markt

Foxconn möchte seine Fertigungskapazitäten in den USA mit Startinvestitionen zwischen 1 und 5 Milliarden US-Dollar massiv ausbauen. Vorstandschef Young Liu sagte, man wolle die typischen Probleme neuer KI-Rechenzentren in den ersten Betriebsmonaten lösen. "Alles kann bei der IT-Ausrüstung passieren, bei der Energieversorgung, bei der Kühlung. Es braucht eine neue Struktur für das KI-Rechenzentrum", erklärte Liu.

Ab 2026 will Foxconn bis zu 2.000 Server-Racks pro Woche in den USA montieren. Die Kooperation mit OpenAI basiert laut Liu auf umfangreichen Gesprächen – Altman habe ihn bereits in Taiwan besucht.

Strategische Neuausrichtung der Taiwaner

Der weltgrößte Auftragsfertiger versucht, sich von seiner starken Abhängigkeit vom iPhone-Geschäft zu lösen. Die Produktion von KI-Servern, Cloud-Hardware und neuen Geschäftsbereichen wie Elektroautos oder Robotik soll mehr Wachstum bringen. Das zahlt sich bereits aus: Foxconns Nettogewinn stieg im dritten Quartal um 17 Prozent auf rund 57,6 Milliarden Neue Taiwan Dollar.

Liu sieht die Branche erst am Anfang: "Die Bedeutung der KI-Industrie steigt erheblich. Ich bin sehr optimistisch für das nächste Jahr und erwarte engere Kooperationen mit wichtigen Partnern."

OpenAIs gigantische Ausbauoffensive

OpenAI plant Investitionen von 1,4 Billionen US-Dollar in KI-Infrastruktur. Parallel arbeitet das Unternehmen an eigenen Chips mit Broadcom und hat milliardenschwere Vereinbarungen mit Nvidia und AMD geschlossen. Die hohen Ausgaben sorgen bei Investoren für Unsicherheit, doch Altman rechnet mit starkem Umsatzwachstum. Er erwartet mehr als 20 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz und sieht bis 2030 "hunderte Milliarden" als erreichbar.

Robotik als nächste Wachstumswelle

Foxconn kündigte zudem ein neues Elektroauto für Japan und ein Robotik-Projekt mit Intrinsic an. KI-Robotik rückt zunehmend in den Fokus. Jensen Huang von Nvidia spricht bereits von einem Billionenmarkt. Liu sieht humanoide Roboter als logischen nächsten Schritt: Sie sollen jene 10 bis 20 Prozent der Arbeiten übernehmen, die heute noch menschliche Feinmotorik benötigen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion