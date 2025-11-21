Fehlzeiten sind (k)ein Zufall / Wie Unternehmen Fehlzeiten aktiv steuern können
Köln (ots) - Gestern fand der 17. Kongress für betriebliche
Gesundheitsförderung, das Come Together der Krankenkasse Pronova BKK, im Sport-
und Olympiamuseum in Köln statt. Mehr als 100 geladene Gäste aus
Personalabteilungen, Betriebsräten und dem Bereich der Arbeitsmedizin kamen zum
Netzwerken und für spannende Vorträge und Diskussionen zusammen.
Seit Jahren gibt es bei Fehlzeiten von Mitarbeitenden nur einen Trend: sie
steigen. Natürlich muss jedes Unternehmen mit einem Sockel von Krankheitstagen
der Beschäftigten leben. Studien haben jedoch gezeigt, dass mindestens ein
Drittel der Fehlzeiten nicht medizinisch begründet, sondern motivationsbedingt
und damit steuerbar sind. Was also können Unternehmen tun, damit Mitarbeitende
sich nicht aufgrund von privaten Problemen, als Retourkutsche für Konflikte oder
als Simulanten krankmelden?
Dazu stellte Manuel Fink, Autor des Buches "Fehlzeiten aktiv managen" seine
R.U.F-Methode (Reduzierung ungeplanter Fehlzeiten) vor: Im ersten Schritt
empfiehlt er Unternehmen, das Bewusstsein im Betrieb dafür zu schaffen, dass
Fehlzeiten eben kein Zufall und beeinflussbar sind. Dazu sollten Kennzahlen
erfasst, ausgewertet und kommuniziert werden - nur so sind auch Fortschritte
kontrollierbar. Als dritten Step sollten Führungskräfte sensibilisiert werden,
jede Abwesenheit zu kennen und im Blick zu haben. Kommen Arbeitnehmende nach der
Erkrankung zurück in den Betrieb, sollte immer ein souveränes Rückkehrgespräch
geführt werden: "Mir ist aufgefallen, dass du nicht da warst. Schön, dass du
wieder da bist! Hatte deine Fehlzeit etwas mit dem Betrieb zu tun?".
Wie kann Arbeit glücklich statt krank machen?
Mögliche Antworten auf diese Frage gab Prof. Dr. Claas Lahmann vom
Universitätsklinikum Freiburg. Seine Meinung nach gibt es vier Stellschrauben,
an denen Unternehmen arbeiten können: Zunächst gilt es, Mitarbeitenden wo und
wie möglich Autonomie in ihren Aufgaben zu geben. Eine Chance für Führungskräfte
ist beispielsweise das Ziel zu definieren, den Weg dahin aber als
Gestaltungsmöglichkeit für Mitarbeitende offen zu lassen. Eine weitere
Stellschraube ist die Ausgewogenheit von Geben und Bekommen. Beschäftigte
stellen dem Betrieb ihre körperliche, psychische und soziale Arbeitskraft zur
Verfügung. Neben dem Entgelt können sie dafür natürlich auch Anerkennung,
Wertschätzung, einen Status, ein Gemeinschaftsgefühl oder das Gefühl gesehen zu
werden bekommen. Denn wer sich ausgenutzt fühlt, kommt nicht gerne zur Arbeit.
Die dritte Möglichkeit, berufliche Zufriedenheit täglich neu herzustellen ist
psychologische Sicherheit. Unternehmen und Führungskräfte sollten ein
Arbeitsklima gestalten, in dem Mitarbeitende auch unkomfortable Dinge
aussprechen können, ohne sich dabei unkomfortabel zu fühlen. Der letzte wichtige
Punkt laut Prof. Dr. Claas Lahmann ist, Gerechtigkeit und Fairness zu erleben.
Wie werden beispielsweise Urlaubstage an Brückentagen vergeben? Gibt es ein
roulierendes System? Haben neue Mitarbeitenden gleiche Rechte und Chancen wie
langjährige oder werden diese bevorzugt? Wer darf auf Dienstreisen oder zu
Veranstaltungen gehen? Wie findet die Auswahl für Entwicklungsprogramm statt?
Mental Health als Zukunftsskill?
Ist mentale Gesundheit nur ein kurzer Trend oder ist sie gekommen, um zu
bleiben? Dieser Frage ging Nora Dietrich, Psychologin und Psychotherapeutin, in
einem interaktiven Vortrag nach, in den sie das Fachpublikum immer wieder durch
kleine Abstimmungen und Umfragen mit einbezog. Sie ist der Meinung: "Kultur ist
nicht nur was passiert, sondern was nicht passiert". Die Speakerin ermutigt
dazu, dass wir auf der Arbeit durchaus persönlich werden sollen und dürfen.
Dabei geht es nicht darum, Privates zu erzählen, sondern Emotionen Raum zu
geben, statt diese unter Verschluss zu halten. Als Wurzel für die eigene mentale
Gesundheit ist das Setzen von Grenzen essentiell.
Der Kongress schloss mit einer Podiumsdiskussion mit den Referenten, den
Moderatorinnen Stella Beck und Sonja Trautmann sowie der Wirtschaftspsychologin
der Pronova BKK, Patrizia Thamm. Beratung und Unterstützung bei der
betrieblichen Gesundheitsförderung gibt es für Unternehmen durch die
Spezialist*innen der Pronova BKK, erreichbar unter mailto:bgf@pronovabkk.de
Pressekontakt:
Pronova BKK
Maria Boddez
Unternehmenskommunikation
mailto:Maria.Boddez@pronovabkk.de
Telefon 0214 32296-1256
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/119123/6163536
OTS: Pronova BKK
