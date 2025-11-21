    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Fehlzeiten sind (k)ein Zufall / Wie Unternehmen Fehlzeiten aktiv steuern können

    Köln (ots) - Gestern fand der 17. Kongress für betriebliche
    Gesundheitsförderung, das Come Together der Krankenkasse Pronova BKK, im Sport-
    und Olympiamuseum in Köln statt. Mehr als 100 geladene Gäste aus
    Personalabteilungen, Betriebsräten und dem Bereich der Arbeitsmedizin kamen zum
    Netzwerken und für spannende Vorträge und Diskussionen zusammen.

    Seit Jahren gibt es bei Fehlzeiten von Mitarbeitenden nur einen Trend: sie
    steigen. Natürlich muss jedes Unternehmen mit einem Sockel von Krankheitstagen
    der Beschäftigten leben. Studien haben jedoch gezeigt, dass mindestens ein
    Drittel der Fehlzeiten nicht medizinisch begründet, sondern motivationsbedingt
    und damit steuerbar sind. Was also können Unternehmen tun, damit Mitarbeitende
    sich nicht aufgrund von privaten Problemen, als Retourkutsche für Konflikte oder
    als Simulanten krankmelden?

    Dazu stellte Manuel Fink, Autor des Buches "Fehlzeiten aktiv managen" seine
    R.U.F-Methode (Reduzierung ungeplanter Fehlzeiten) vor: Im ersten Schritt
    empfiehlt er Unternehmen, das Bewusstsein im Betrieb dafür zu schaffen, dass
    Fehlzeiten eben kein Zufall und beeinflussbar sind. Dazu sollten Kennzahlen
    erfasst, ausgewertet und kommuniziert werden - nur so sind auch Fortschritte
    kontrollierbar. Als dritten Step sollten Führungskräfte sensibilisiert werden,
    jede Abwesenheit zu kennen und im Blick zu haben. Kommen Arbeitnehmende nach der
    Erkrankung zurück in den Betrieb, sollte immer ein souveränes Rückkehrgespräch
    geführt werden: "Mir ist aufgefallen, dass du nicht da warst. Schön, dass du
    wieder da bist! Hatte deine Fehlzeit etwas mit dem Betrieb zu tun?".

    Wie kann Arbeit glücklich statt krank machen?

    Mögliche Antworten auf diese Frage gab Prof. Dr. Claas Lahmann vom
    Universitätsklinikum Freiburg. Seine Meinung nach gibt es vier Stellschrauben,
    an denen Unternehmen arbeiten können: Zunächst gilt es, Mitarbeitenden wo und
    wie möglich Autonomie in ihren Aufgaben zu geben. Eine Chance für Führungskräfte
    ist beispielsweise das Ziel zu definieren, den Weg dahin aber als
    Gestaltungsmöglichkeit für Mitarbeitende offen zu lassen. Eine weitere
    Stellschraube ist die Ausgewogenheit von Geben und Bekommen. Beschäftigte
    stellen dem Betrieb ihre körperliche, psychische und soziale Arbeitskraft zur
    Verfügung. Neben dem Entgelt können sie dafür natürlich auch Anerkennung,
    Wertschätzung, einen Status, ein Gemeinschaftsgefühl oder das Gefühl gesehen zu
    werden bekommen. Denn wer sich ausgenutzt fühlt, kommt nicht gerne zur Arbeit.
    Die dritte Möglichkeit, berufliche Zufriedenheit täglich neu herzustellen ist
    psychologische Sicherheit. Unternehmen und Führungskräfte sollten ein
    Arbeitsklima gestalten, in dem Mitarbeitende auch unkomfortable Dinge
    aussprechen können, ohne sich dabei unkomfortabel zu fühlen. Der letzte wichtige
    Punkt laut Prof. Dr. Claas Lahmann ist, Gerechtigkeit und Fairness zu erleben.
    Wie werden beispielsweise Urlaubstage an Brückentagen vergeben? Gibt es ein
    roulierendes System? Haben neue Mitarbeitenden gleiche Rechte und Chancen wie
    langjährige oder werden diese bevorzugt? Wer darf auf Dienstreisen oder zu
    Veranstaltungen gehen? Wie findet die Auswahl für Entwicklungsprogramm statt?

    Mental Health als Zukunftsskill?

    Ist mentale Gesundheit nur ein kurzer Trend oder ist sie gekommen, um zu
    bleiben? Dieser Frage ging Nora Dietrich, Psychologin und Psychotherapeutin, in
    einem interaktiven Vortrag nach, in den sie das Fachpublikum immer wieder durch
    kleine Abstimmungen und Umfragen mit einbezog. Sie ist der Meinung: "Kultur ist
    nicht nur was passiert, sondern was nicht passiert". Die Speakerin ermutigt
    dazu, dass wir auf der Arbeit durchaus persönlich werden sollen und dürfen.
    Dabei geht es nicht darum, Privates zu erzählen, sondern Emotionen Raum zu
    geben, statt diese unter Verschluss zu halten. Als Wurzel für die eigene mentale
    Gesundheit ist das Setzen von Grenzen essentiell.

    Der Kongress schloss mit einer Podiumsdiskussion mit den Referenten, den
    Moderatorinnen Stella Beck und Sonja Trautmann sowie der Wirtschaftspsychologin
    der Pronova BKK, Patrizia Thamm. Beratung und Unterstützung bei der
    betrieblichen Gesundheitsförderung gibt es für Unternehmen durch die
    Spezialist*innen der Pronova BKK, erreichbar unter mailto:bgf@pronovabkk.de

