Fehlzeiten sind (k)ein Zufall / Wie Unternehmen Fehlzeiten aktiv steuern können

Köln (ots) - Gestern fand der 17. Kongress für betriebliche

Gesundheitsförderung, das Come Together der Krankenkasse Pronova BKK, im Sport-

und Olympiamuseum in Köln statt. Mehr als 100 geladene Gäste aus

Personalabteilungen, Betriebsräten und dem Bereich der Arbeitsmedizin kamen zum

Netzwerken und für spannende Vorträge und Diskussionen zusammen.



Seit Jahren gibt es bei Fehlzeiten von Mitarbeitenden nur einen Trend: sie

steigen. Natürlich muss jedes Unternehmen mit einem Sockel von Krankheitstagen

der Beschäftigten leben. Studien haben jedoch gezeigt, dass mindestens ein

Drittel der Fehlzeiten nicht medizinisch begründet, sondern motivationsbedingt

und damit steuerbar sind. Was also können Unternehmen tun, damit Mitarbeitende

sich nicht aufgrund von privaten Problemen, als Retourkutsche für Konflikte oder

als Simulanten krankmelden?





Dazu stellte Manuel Fink, Autor des Buches "Fehlzeiten aktiv managen" seine

R.U.F-Methode (Reduzierung ungeplanter Fehlzeiten) vor: Im ersten Schritt

empfiehlt er Unternehmen, das Bewusstsein im Betrieb dafür zu schaffen, dass

Fehlzeiten eben kein Zufall und beeinflussbar sind. Dazu sollten Kennzahlen

erfasst, ausgewertet und kommuniziert werden - nur so sind auch Fortschritte

kontrollierbar. Als dritten Step sollten Führungskräfte sensibilisiert werden,

jede Abwesenheit zu kennen und im Blick zu haben. Kommen Arbeitnehmende nach der

Erkrankung zurück in den Betrieb, sollte immer ein souveränes Rückkehrgespräch

geführt werden: "Mir ist aufgefallen, dass du nicht da warst. Schön, dass du

wieder da bist! Hatte deine Fehlzeit etwas mit dem Betrieb zu tun?".



Wie kann Arbeit glücklich statt krank machen?



Mögliche Antworten auf diese Frage gab Prof. Dr. Claas Lahmann vom

Universitätsklinikum Freiburg. Seine Meinung nach gibt es vier Stellschrauben,

an denen Unternehmen arbeiten können: Zunächst gilt es, Mitarbeitenden wo und

wie möglich Autonomie in ihren Aufgaben zu geben. Eine Chance für Führungskräfte

ist beispielsweise das Ziel zu definieren, den Weg dahin aber als

Gestaltungsmöglichkeit für Mitarbeitende offen zu lassen. Eine weitere

Stellschraube ist die Ausgewogenheit von Geben und Bekommen. Beschäftigte

stellen dem Betrieb ihre körperliche, psychische und soziale Arbeitskraft zur

Verfügung. Neben dem Entgelt können sie dafür natürlich auch Anerkennung,

Wertschätzung, einen Status, ein Gemeinschaftsgefühl oder das Gefühl gesehen zu

werden bekommen. Denn wer sich ausgenutzt fühlt, kommt nicht gerne zur Arbeit.

Die dritte Möglichkeit, berufliche Zufriedenheit täglich neu herzustellen ist

psychologische Sicherheit. Unternehmen und Führungskräfte sollten ein

Arbeitsklima gestalten, in dem Mitarbeitende auch unkomfortable Dinge

aussprechen können, ohne sich dabei unkomfortabel zu fühlen. Der letzte wichtige

Punkt laut Prof. Dr. Claas Lahmann ist, Gerechtigkeit und Fairness zu erleben.

Wie werden beispielsweise Urlaubstage an Brückentagen vergeben? Gibt es ein

roulierendes System? Haben neue Mitarbeitenden gleiche Rechte und Chancen wie

langjährige oder werden diese bevorzugt? Wer darf auf Dienstreisen oder zu

Veranstaltungen gehen? Wie findet die Auswahl für Entwicklungsprogramm statt?



Mental Health als Zukunftsskill?



Ist mentale Gesundheit nur ein kurzer Trend oder ist sie gekommen, um zu

bleiben? Dieser Frage ging Nora Dietrich, Psychologin und Psychotherapeutin, in

einem interaktiven Vortrag nach, in den sie das Fachpublikum immer wieder durch

kleine Abstimmungen und Umfragen mit einbezog. Sie ist der Meinung: "Kultur ist

nicht nur was passiert, sondern was nicht passiert". Die Speakerin ermutigt

dazu, dass wir auf der Arbeit durchaus persönlich werden sollen und dürfen.

Dabei geht es nicht darum, Privates zu erzählen, sondern Emotionen Raum zu

geben, statt diese unter Verschluss zu halten. Als Wurzel für die eigene mentale

Gesundheit ist das Setzen von Grenzen essentiell.



Der Kongress schloss mit einer Podiumsdiskussion mit den Referenten, den

Moderatorinnen Stella Beck und Sonja Trautmann sowie der Wirtschaftspsychologin

der Pronova BKK, Patrizia Thamm. Beratung und Unterstützung bei der

betrieblichen Gesundheitsförderung gibt es für Unternehmen durch die

Spezialist*innen der Pronova BKK, erreichbar unter mailto:bgf@pronovabkk.de



