    Bitcoin beschleunigt Talfahrt - 'Crash auf Raten'

    • Bitcoin-Kurs fiel auf 80.500 US-Dollar, -7.000 Dollar.
    • Marktkapitalisierung sank auf 1,64 Billionen Dollar.
    • Ausverkaufsstimmung und Zinsspekulation belasten Markt.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat seine Talfahrt am Freitag beschleunigt. Zeitweise fiel der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 80.500 US-Dollar. Das sind etwa 7.000 Dollar weniger als am Vorabend. Seit Beginn der Woche hat die älteste und bekannteste Kryptowährung mehr als zehn Prozent an Wert verloren. Marktbeobachter sprechen vom stärksten Kurseinbruch seit 2022.

    Mit dem jüngsten Kursrutsch ist die Marktkapitalisierung des Bitcoin auf rund 1,64 Billionen Dollar gefallen. Zum Vergleich: Als der Kurs der Kryptowährung Anfang Oktober das Rekordhoch bei etwa 126.000 Dollar erreicht hatte, lag die Marktkapitalisierung noch bei etwa 2,5 Billionen.

    Aus Sicht von Marktanalyst Timo Emden von Emden Research herrscht "Ausverkaufsstimmung" am Markt. Eine Kombination aus Zinsängsten, der Auflösung gehebelter Positionen und Gewinnmitnahmen lasse Investoren Reißaus nehmen.

    Andere Experten verwiesen auf hohe Kursrisiken, die mit dem Kauf von Bitcoins einhergehen. "Solche Rücksetzer sind im historisch volatilen Markt für Kryptowährungen nichts Neues", sagte Expertin Johanna Belitz vom Krypto-Handelshaus Valour. Auch frühere starke Anstiege seien regelmäßig von kräftigen Korrekturen begleitet worden. Noch befinde sich der Handel mit Bitcoins "im normalen Bereich", so Belitz. Allerdings dürfte die Verunsicherung am Markt weitergehen.

    Neben der allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten kurz vor dem Wochenende, die riskante Anlagen wie den Bitcoin belastet, leidet die Kryptowährung auch unter der jüngsten Zinsspekulation. "Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember wird derzeit wesentlich geringer bewertet als noch Ende Oktober", heißt es in einem Kommentar der Postbank. Da Kryptowährungen keine Zinsen abwerfen, belastet die Aussicht auf weiter höhere Zinsen die Nachfrage.

    Nach Einschätzung des Analysten Emden steht mittlerweile auch das Vertrauen der hartgesottenen Bitcoin-Anleger auf dem Spiel. "Wir sehen derzeit einen Crash auf Raten", mahnte der Experte. Jeder Erholungsversuch werde abverkauft, was die Verzweiflung zum Ausdruck bringe./jkr/niw/jha/

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
