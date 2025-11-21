GE Healthcare: Dieser Milliarden-Deal soll den Umsatz explodieren lassen!

GE Healthcare übernimmt Intelerad für 2,3 Milliarden US-Dollar. Am Donnerstag wurde eine Vereinbarung zur Übernahme von Intelerad, einem Anbieter von medizinischer Bildgebungssoftware mit Präsenz im ambulanten Versorgungsbereich, getroffen. Der Abschluss des Geschäfts wird in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erwartet.



Wie das Unternehmen mitteilte, prognostiziert GE Healthcare für Intelerad im ersten vollen Besitzjahr einen Umsatz von 270 Millionen US-Dollar sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von über 30 Prozent.



Die Übernahme ergänzt das stationäre Versorgungsnetz von GE HealthCare. "Das fusionierte Unternehmen wird die Kundenreichweite vergrößern und eine umfassende, integrierte Bildgebungslösung für verschiedene Versorgungsbereiche bereitstellen", teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. "Darüber hinaus beschleunigt das Geschäftsmodell von Intelerad die Umstellung von GE HealthCare auf ein SaaS-Modell (Software as a Service) und steigert die wiederkehrenden Einnahmen deutlich, ergänzte das Unternehmen in seiner Pressemitteilung.





Es handelt sich um die erste Akquisition von GE Healthcare seit der Trennung von GE im Januar 2023, wie Joanne Wuensch, Analystin von Citi betonte: "Die Transaktion wird sich unmittelbar positiv auf das Umsatzwachstum und die bereinigte operative Gewinnmarge auswirken, kurzfristig jedoch den bereinigten Gewinn je Aktie leicht verwässern." Sie gibt der Aktie, die derzeit mit 74,99 US-Dollar bewertet wird, ein "Hold" und sieht ein Kursziel von 83 US-Dollar.Das Unternehmen gab an, dass der Umsatz im ersten vollen Geschäftsjahr nach der Übernahme bei rund 270 Milliarden US-Dollar liegen dürfte. Die EBITDA-Marge liege bei über 30 Prozent. Mit dieser Akquisition unterstreicht GE Healthcare seinen Anspruch, KI-gestützte Dienstleistungen in verschiedenen Versorgungsbereichen voranzutreiben und das Angebot an cloudfähigen Produkten bis 2028 zu verdreifachen.Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

